Încă un autotren de transport lemn, în valoare de 40.000 de euro, confiscat după percheziții în zona de munte a județului

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol Suceava au descins, pe 20 octombrie, în zona de munte a județului Suceava, efectuând patru percheziții domiciliare la două persoane fizice și la două puncte de debitare, prelucrare și rindeluire a materialului lemnos, aflate pe raza comunei Dorna Candrenilor, sat Poiana Negrii, în cadrul unor dosare penale deja deschise, pentru transporturi de lemn de pe piața neagră și pentru infracțiuni de introducere, modificare sau ștergere de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri.

De la domiciliul unuia dintre suspecți, polițiștii au dispus ridicarea și indisponibilizarea unei autoutilitare marca VOLVO, în valoare de 40.000 euro.

În acest dosar penal este calculat un prejudiciu de circa 70.000 de lei, reprezentând valoarea materialului transportat în delict.

Polițiștii au acționat cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava ”Bogdan Vodă” și cu cel al Gărzii Forestiere Suceava.

Percheziții la Poiana Negrii

Date puse recent la dispoziție pentru Monitorul de Suceava de comisarul-șef Ionuț Epureanu, adjunct în cadrul IPJ Suceava, arată că autotrenul ridicat de la Poiana Negrii este al 24-lea vehicul care ajunge în acest an în centrul de depozitare al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava de la marginea DN 17, la ieșirea din Suceava spre Gura Humorului.

Vehiculele au fost confiscate în cadrul dosarelor penale pe linie silvică, din acest an, valoarea lor de piață fiind de aproximativ 570.000 de euro.

Atrage atenția în mod deosebit comparația cu anul trecut, când, tot până la această dată, au fost puse sub sechestru 10 autovehicule pentru transporturi ilegale cu lemn.

Această creștere se explică, în parte, și prin modificarea legislației, în sensul că, pe lângă autotrenurile confiscate pentru transporturi ilegale mari, se confiscă și autoutilitarele mai mici sau mai mari care, în interval de un an de zile, sunt depistate a doua oară cu lemn de pe piața neagră.