Încă un accident grav cu un vehicul pe două roți, de această dată condus de un octogenar

Un accident rutier cu implicarea unui motoscuter a avut loc luni, în jurul prânzului, între Salcea și Verești, a anunțat doctorul Dan Teodorovici, din cadrul Serviciului de Ambulanță Suceava.

Echipajul tip C trimis la fața locului a găsit un pacient în vârstă de 80 de ani, în stare gravă, politraumatizat, în comă.

Bărbatul a fost transportat în stare gravă la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava.

Circumstanțele producerii accidentului sunt în cercetarea polițiștilor.

Accidentul vine la mai puțin de 24 de ore după ce doi tineri au ajuns la spital în stare gravă, duminică seară, după un accident de motocicletă, care a avut loc la Salcea.

Cei doi se deplasau pe o motocicletă care a ieșit în decor cu viteză, într-un șanț betonat.