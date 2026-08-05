Încă o suceveancă implicată într-un accident, confirmată cu alcoolemie în sânge de peste 3 la mie

Incredibilul caz al femeii în vârstă de 37 de ani, din Dărmănești, reținută în arest după ce probele de sânge au confirmat alcoolemia imensă pe care a avut-o luni, când a provocat un carambol pe E 85, între Pătrăuți și Dărmănești, nu este singular.

Într-un alt caz recent, rezultatele probelor de sânge au confirmat că o femeie care a provocat o tamponare între Poiana Stampei și Vatra Dornei, pe DN 17, care leagă Suceava de Ardeal, avea o alcoolemie imensă.

Pe 27 iulie, puțin după ora 17.00, polițiștii de la Vatra Dornei au fost sesizați cu privire la producerea unei tamponări pe DN 17, între Poiana Stampei și Vatra Dornei. Cea care a sunat la 112 era șoferița care circula regulamentar și care fusese tamponată din spate.

S-a constatat, într-adevăr, că șoferița unui VW Golf intrase într-un alt VW, din față, condus regulamentar de o altă femeie.

În cazul șoferiței care nu a văzut mașina din față, aparatul etilotest a indicat concentrația de 1,81 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.

Rezultatele probele de sânge recoltate la spital au confirmat că femeia era beată turtă. Ambele probe au indicat alcoolemii de peste 3 la mie, chiar 3,17 prima probă.

Inculpata din acest dosar s-a internat în spital după accident, pentru probleme de sănătate

Alcoolemia sucevencei din zona de munte a județului este ”ușor” mai mare decât cea a femeii din Dărmănești, care a provocat tamponarea de luni, de pe E 85. În cazul acesteia, prima probă a indicat concentrația de 3,12 g/l in sânge, iar a doua 2,95 g/l în sânge la a doua probă.

Pentru cei mai puțini familiarizați cu aceste valori, o concentrație de 0,80 g/l în sânge este deja infracțiune, fiind considerată mare, un pericol public pentru trafic. Alcoolemiile peste 1,5-2 la mie, sunt deja foarte mari, în timp ce o alcoolemie în jurul valorii de 3 la mie este deja enormă.