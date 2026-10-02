Încă o reținere în arest după o altercație între ”cocoși”, la Fălticeni

Polițiștii din Fălticeni au continuat cercetările în cazul unei agresiuni din data de 27 septembrie, o altercație care nu a avut consecințe grave, dar care putea avea. Din nou, la mijloc au fost două grupuri de tineri care s-au provocat, cazul semănând într-o oarecare măsură cu bătaia terminată cu crimă, produsă în aceeași zi la Fălticeni.

Prin ordonanța de joi, 1 octombrie, un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost reținut în arest 24 de ore, pentru comiterea infracțiunii de loviri sau alte violențe,

Pe 27 septembrie, aproape de ora 1.00 din noapte, Poliția municipiului Fălticeni a fost sesizată prin 112 cu privire la faptul că un tânăr a fost agresat.

Tânărul rănit a fost preluat de un echipaj de la ambulanță și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Din cercetări a rezultat că doi tineri se aflau împreună cu prietenele lor într-o locuință de pe bulevardul Republicii din Fălticeni, iar la un moment dat, aflați pe geamul balconului, au strigat la un grup de trei tineri care se aflau în fața blocului, cerându-le să nu mai vorbească tare.

Cei trei s-au arătat și ei deranjați și i-au chemat jos pe cei nemulțumiți, să discute.

În fața blocului, a urmat o altercație în urma căruia unul dintre tinerii care au coborât să ”discute” a încasat mai multe lovituri, suferind leziuni superficiale.