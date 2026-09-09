Încă o bornă în povestea Soranei

Sorana Cîrstea a jucat ultimul său meci la un turneu de Grand Slam, iar rezultatul n-a fost cel așteptat. Și ce dacă? Începând de luni, va fi oficializat clasamentul la zi WTA, iar Sorana va ocupa cea mai bună poziție din întreaga ei carieră, locul 15. Optimea cu Pegula a început mai rău decât ne-am fi imaginat, 7 minute fără punct câştigat, 0-3 la game-uri, cu două break-uri! Se mai putea reveni de aici? Desigur, doar vorbim de Sorana: s-a dus la 2-3 și 40-0 pe serviciul adversarei, însă aici s-a blocat iarăși. A pierdut primul set la 3, după încă un game irosit de la 40-15 pe serviciu. Setul secund a început aproape la fel de rău, dar Sorana a evitat o înfrângere şi mai drastică salvând o minge de 1-5 după cel mai lung şi spectaculos schimb al meciului, 29 de lovituri! S-a apropiat de Pegula, dar aceasta, s-o spunem, este o jucătoare prea bună, nu degeaba se numără între cele 4 jucătoare care au în cătare locul 1 WTA. Mai rar așa ceva! Rîbakina este cel mai bine plasată, ea nu trebuie să câștige turneul, ci doar să o bată în sferturi pe Zheng, chinezoaica cu două reveniri consecutive de la 0-5 (!), indiferent dacă pierde apoi în semifinale şi indiferent cine câştigă turneul. Și locul 15 al Soranei a fost în dubiu, Jovic putea s-o depășească dacă o bătea pe Gauff, doar că aceasta i-a predat o lecție de tenis, continuîndu-și propria cursă spre primul loc.

La băieți, doar 3 din primii 8 capi de serie au ajuns în sferturi, iar din păcate cei mai în formă joacă între ei: Shelton și Alcaraz. Celălalt e Zverev, care a continuat fără acute după startul tumultuos. În dimineața de marți am văzut un meci ireal de spectaculos, între Hacianov și Tien, soldat cu prima înfrângere a lui Tien în meciurile de 5 seturi! Dar câte putea să aibă, 5-6, maxim 7?! Oricum, total atipic acest Tien… Are 1,80 metri, deci înălțimea minimă la care un jucător poate fi cu adevărat relevant (Agassi avea 1,80). Nu atinge niciodată 200 km la oră pe serviciu, dar… e stângaci! Lui Hacianov i-a dat as cu 150 la oră şi i-a făcut punct cu doiul de… 115 la oră! Dar vorba lui Nadal, picioarele sunt cea mai bună lovitură a lui, acoperă terenul la nivelul lui Alcaraz, poate chiar mai bine. Nu a fost suficient și de data asta.