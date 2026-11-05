Încă 25… până la 25!

În şirul de neisprăviţi cărora Zâna cea Bună le-a dăruit la naştere noroc de-a dreptul porcesc, astfel că în loc să măture prin vestiare ori să vândă bilete la intrarea pe stadion ei s-au trezit absolut inexplicabil chiar vedete pe gazon, se numără o sumedenie de flăcăi, dintre care cel puţin doi prezintă riscul de a ni se arăta din nou, săptămâna viitoare, la cele două înfrângeri care urmează să încheie parcursul cel mai nenorocit pe care l-a avut vreodată vreo reprezentativă a României, indiferent de competiţia în care a fost aruncată… ba nici în amicale, fiindcă nu a existat vreo serie de 6 înfrângeri din 6 nici în astea!

Despre unul din cei doi am scris deja de mi s-a făcut sila până şi mie, aşa că nu vă mai torturez cu numitul Stanciu şi de data asta (e vorba despre aşa-numitul „play-maker”, creatorul, „creierul” echipei, iar rezultatele vorbesc de la sine despre cât creier – fotbalistic – deţine individul), ci vă propun să vedem în ce etapă a vieţii şi carierei (mă rog, aşa se zice…) se află ălălalt supernorocos, numitul Drăguş, ăla rebutat de-a lungul şi de-a latul Europei, unde a jucat (adică mai mult a şters banca de rezerve cu dosul) timp de 7 ani în 8 campionate, fiecare nou loc de muncă făcându-i urgent vânt către un altul. Rebutul, refuzat de ultimii turci din campionat, şi-a găsit loc la domnul Nea Gigi care l-a repatriat în ideea că „o să înscrie 25 de goluri în sezonul ăsta şi o să ne ducă în Liga Campionilor”! Accidentat la prima apariţie de vreo 7 minute, dl Denis Drăguş cică s-a reparat, aşa că în ultima etapă a intrat vreo juma’ de oră. Da, şi? Cred că a dat aproape o pasă bună!!! De aici şi până la cele 25 de goluri pe care le aşteaptă dl Nea Gigi ar mai fi doar… încă 25 de bucăţi de înscris. Problema e că ăsta în toată viaţa lui n-a înscris atâtea. Sper măcar ca dl Gheorghe Hagi să uite că el l-a descoperit şi lansat la Viitorul şi să ne scutească de coşmarul prezenţei neisprăvitului la reprezentativă.