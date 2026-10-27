„În preajma vizitei regale” (I)

„Numai trei săptămâni ne mai despart de înalta vizită cu care M. S. Regele va binevoi să cinstească Bucovina, unde se vor desfăşura manevrele regale de anul acesta. Populaţia Bucovinei aşteaptă cu dragoste şi însufleţire zilele în care Suveranul va petrece în rândurile ei. Dară, pe lângă însufleţirea cu care trebuie să întimpinăm pe augustul nostru Suveran, ni se impune şi înalta datorie patriotică de a ne prezenta în faţa Majestăţii Sale în mod demn şi ca activi şi conştienţi cetăţeni ai ţării. În scopul acesta toate serviciile şi aşezămintele publice trebuie să funcţioneze în mod prompt şi ireproşabil, iar şefii autorităţilor, cu întreg personalul din subordine, trebuie să dezvolte pretutindeni o vie activitate. Înainte de toate, se cere o deosebită grijă pentru buna stare a căilor de comunicaţie, care au un rol aşa de important în timpul manevrelor”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4645, Septembrie 1935.

„Suceava nocturnă”

„Strada pe care locuiesc de cîteva zile n-are nimic patriarhal. Nu sînt căsuţe cu olane şi nici ogrăzi cu liliac. Oamenii se cunosc puţin unii cu alţii fiindcă trăiesc în blocuri. Numai că, din păcate, e zgomot. Prea mult zgomot. Unii s-au obişnuit cu el şi-şi văd de treburi de parcă ar fi pustiu în jurul lor, alţii au prins fobia zgomotului; îşi pun vată în urechi şi vorbesc în şoaptă…”.

„Zori noi”, Anul XX, nr. 5525, Suceava, Septembrie 1965.

„Nou imobil”

„La Suceava, pe strada Ana Ipătescu, în imediata vecinătate a filialei Băncii Naţionale, se fac ultimele finisări interioare la un nou imobil. Construcţia se armonizează perfect cu ansamblul arhitectonic al oraşului şi face corp comun cu sediul băncii. La cele două nivele superioare şi la parter, birourile vor fi astfel amplasate încît să creeze condiţii optime de desfăşurare a activităţii acestei întreprinderi regionale. Pardoselile cu parchet de stejar şi PVC, mozaicul de pe culoare, pereţii lucraţi în vinacet de la intrare, marmura şi travertinul, dau un plus de atractivitate acestei clădiri, la care proiectanţii şi constructorii au îmbinat în mod armonios utilul cu frumosul”.

„Zori noi”, Anul XXII, nr. 6135, Suceava, Septembrie 1967.