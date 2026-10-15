„În pași de dans”, un nou eveniment în cadrul Stagiunii Muzicale a Muzeului Național al Bucovinei

Muzeul Național al Bucovinei continuă Stagiunea Muzicală, organizată în cadrul proiectului cultural „Zile și nopți la Muzeul Național al Bucovinei”, și invită publicul la un nou eveniment muzical intitulat „În pași de dans”.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 24 octombrie 2026, începând cu ora 18:00, la Muzeul de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina.

Protagoniștii serii vor fi membrii Duo Hesperus, Costin Soare și Ioan Bănescu, care vor propune publicului o întâlnire cu universul muzicii, într-un program inspirat de ritmurile și expresivitatea dansului.

Repertoriul serii va cuprinde lucrări semnate de compozitori consacrați, precum Frédéric Chopin, Joaquín Turina, Egberto Gismonti, Federico Mompou și Astor Piazzolla, alături de creații semnate de Dan Variu și George Păiș. Diversitatea stilistică a programului promite o incursiune muzicală captivantă, în care sensibilitatea, ritmul și expresivitatea se vor împleti într-o experiență artistică deosebită.

Evenimentul va fi prezentat de Corina Alexandra Răducanu.

Prin organizarea Stagiunii Muzicale, Muzeul Național al Bucovinei își continuă demersul de promovare a valorilor culturale și de diversificare a ofertei de evenimente artistice, oferind publicului prilejul de a se bucura de muzică de calitate într-un spațiu cu o profundă semnificație istorică și memorială. Proiectul „Zile și nopți la Muzeul Național al Bucovinei” este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.