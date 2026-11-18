Biblioteca Municipală „George Bodea” Câmpulung Moldovenesc, alături de Societatea Scriitorilor Bucovineni și Cenaclul „Țara de Sus”, organizează vineri, 20 noiembrie 2026, de la ora 16:00, o activitate culturală – o seară de suflet și recunoștință dedicată memoriei celei care a fost Artemisia Ignătescu. Evenimentul va avea loc în Sala de Lectură a bibliotecii, în cadrul întâlnirii lunare a Cenaclului „Țara de Sus”. Din programul serii: alocuțiune: „Teofil Lianu, un poet iconarist” – prezintă Isabel Vintilă; prelegere: „Spiritualitatea bucovineană în contextul Unirii de la 1918” – prezintă Alexandru Ovidiu Vintilă; momente de sensibilitate artistică (muzică și culoare): Felicia Oblesniuc și Grațiela Cristina Herghelegiu. „Vă așteptăm cu drag să aducem împreună un pios omagiu unui om de cultură remarcabil care a lăsat o amprentă luminoasă asupra comunității noastre”, a transmis Nicoleta Bogoș, managerul Bibliotecii Municipale „George Bodea” Câmpulung Moldovenesc.