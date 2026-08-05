În epoca înșelăciunilor online nu a dispărut nici furtul de bancnote prin metoda șmen

O metodă de înșelăciune față în față, care părea aproape dispărută, a reapărut în actualitate, după ce o femeie a sunat la 112 și a sesizat Secția de Poliție Burdujeni că un bărbat a înșelat-o cu suma de 1450 lei.

Păgubita a relatat că, în data de 4 august, aflată în cartierul Burdujeni al municipiului Suceava, a fost abordată de către un bărbat care i-a propus să-i schimbe euro la un preț mai avantajos.

Femeia s-a deplasat cu bărbatul într-un gang, unde a schimbat inițial suma de 500 de euro.

Mulțumită de schimb și de curs, femeia a acceptat să mai schimbe alți 500 de euro.

La această a doua tranzacție, femeia a primit suma în lei și a constatat, după numărătoare, că îi lipsesc 50 de lei.

De aici încolo, prin așa-zisă metodă șmen, bărbatul s-a scuzat de greșeală, a luat banii înapoi, i-a numărat și a adăugat cei 50 de lei lipsă.

La această a doua numărătoare, autorul a tras însă o parte din bancnote.

Femeia s-a deplasat spre mașină, unde, numărând din nou banii, a constatat că îi lipseau 1450 de lei.

Polițiștii Secției Rurale Burdujeni au deschis dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „înșelăciune” și, în baza semnalmentelor oferite de victimă, vor încerca să identifice autorul.

O analiză din 2026 a IPJ Suceava indica o creștere generală a numărului de fapte de înșelăciuni, majoritatea comise însă de la distanță.

O concluzie a polițiștilor era că vremea escrocilor clasici, a celor care sustrăgeau bani prin metoda șmen de exemplu, a cam apus.

Aceștia își asumă riscuri mari, păcălind victima față în față, însă cazul de acum arată că mai sunt și escroci de acest gen care se pricep foarte bine în ceea ce fac.