În comuna Dărmănești se asfaltează în ritm alert, iar acest tip de lucrări va continua și săptămânile următoare, când vor fi modernizate alte patru drumuri.

Astfel, în satul Măriței s-a turnat covor asfaltic de la familiile Dan Crețu – Niculai Robciuc până la familia Prepeliuc.

Un alt tronson de drum din același sat care a fost asfaltat este cel din zona Bisericii Adventiste până la familia Crsitinel Stan, iar un alt tronson care a fost modernizat este cel de la familia Caterinciuc până la familia Slușariuc.

De asemenea, a fost modernizat un tronson de drum de la familia Robciuc (DC 38) până lafFamilia Caterenciuc .

Lucrări se asfaltare s-au derulat și în satul Dărmănești, unde a fost finalizat drumul de la familia Dumitru Opariuc până la familia Vasile Slușariuc, zona Sub Deal.

Un alt tronson de drum modernizat în satul Dărmănești este de la familia Tihoniuc până la familia Tațiuc.

”În satul Dănilă, au demarat lucrările pentru modernizarea drumului din zona CUT. Terenul este pregătit, iar în scurt timp începe turnarea covorului din beton.

Lucrările nu se opresc aici, în perioada următoare vom continua cu tronsoanele care mai sunt de finalizat în zona Dărmănești (Racovăț) după care urmează alte tronsoane de drumuri în zonele Chilibancina, Bahna și Gara.

Încet, cu răbdare, vom moderniza etapizat tot ceea ce înseamnă drumuri în comuna Dărmănești”, este mesajul transmis de Dan Chidoveț, primarul din Dărmănești.