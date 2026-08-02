În centrul Sucevei a fost amplasat un punct de prim ajutor și distribuire a apei potabile pe perioada zilelor caniculare

Prefectul județului Suceava, Bogdan Păstrăv, a anunțat că, în contextul temperaturilor caniculare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a operaționalizat, duminică, 2 august, pe esplanada Casei de Cultură din municipiul Suceava, un punct pentru acordarea asistenței medicale de urgență și distribuirea apei potabile.

Cortul este dotat cu echipamente necesare pentru gestionarea cazurilor de deshidratare și hipertermie, inclusiv cu sistem de climatizare, și este destinat persoanelor afectate de temperaturile extreme. Bogdan Păstrăv a spus că activitatea punctului este asigurată de pompieri militari, paramedici SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava și voluntari ai ISU Suceava.

Potrivit prefectului Bogdan Păstrăv, punctul de prim ajutor va funcționa pe întreaga perioadă în care județul Suceava se află sub incidența codului galben de caniculă, avertizare meteorologică valabilă până marți, 4 august, ora 10:00. În cazul în care valul de căldură se va prelungi, centrul își va continua activitatea și după expirarea actualei avertizări.