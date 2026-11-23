Municipiul Rădăuți beneficiază, începând de luni, 23 noiembrie, de primul defibrilator automat extern (AED) amplasat în centrul orașului. Echipamentul medical a fost instalat în fața magazinului General, lângă cafeneaua Zireto, într-o zonă accesibilă, pentru a putea fi utilizat rapid în cazul unor urgențe medicale. Potrivit Primăriei Rădăuți, montarea acestui defibrilator reprezintă rezultatul unui parteneriat între administrația publică locală, mediul privat și organizațiile implicate în viața comunității, având ca obiectiv creșterea șanselor de supraviețuire în cazul persoanelor care suferă un stop cardio-respirator.

„Defibrilatorul poate face diferența dintre viață și moarte în cazul unei persoane aflate în stop cardio-respirator. Este un dispozitiv intuitiv, care poate fi utilizat și de persoane fără pregătire medicală, oferind instrucțiuni vocale pas cu pas.

În cazul unei persoane care nu răspunde și nu respiră normal, se apelează imediat 112, se începe resuscitarea prin compresii toracice și se pornește defibrilatorul, urmând cu atenție comenzile vocale ale aparatului. Electrozii se aplică pe pieptul pacientului conform indicațiilor, iar resuscitarea continuă până la preluarea cazului de către echipajul medical.

Uneori, câteva minute și intervenția potrivită pot salva o viață!”, a transmis Primăria Rădăuți.

În centrul municipiului Rădăuți a fost montat primul defibrilator automat extern pentru intervenții în situații de urgență

Proiectul a fost realizat cu implicarea Crucii Roșii Suceava, a companiei Egger România și cu sprijinul Primăriei Rădăuți, fiind considerat un exemplu de colaborare între instituții și mediul privat în beneficiul comunității locale.

La inaugurarea proiectului au participat viceprimarul municipiului Rădăuți, Adi Jecalo, directorul Crucii Roșii Suceava, Cornel Dediu, și reprezentanta companiei Egger România, Alina Chifan. De asemenea, au fost prezenți voluntarii Școlii Postliceale de Asistenți Medicali din Rădăuți, coordonați de profesoara Paula Ciobîcă, Adrian Cojocariu, coordonatorul Crucii Roșii – Rădăuți, Cristina Moloce, director adjunct al Colegiului „Andronic Motrescu”, precum și Codruț Cojocar, reprezentantul primăriei care s-a implicat în coordonarea și realizarea proiectului. Cei prezenți la evenimentul de luni și-au exprimat dorința ca acest proiect să continue și în alte zone ale municipiului Rădăuți.

Directorul Crucea Roșie Suceava, Cornel Dediu, a precizat că defibrilatorul din Rădăuți este al treilea echipament cu acces public instalat de Crucea Roșie Suceava în județ în ultimii doi ani. „Aceste dispozitive sunt concepute astfel încât să poată fi ultilizate de orice persoană, chiar și fără pregătire medicală, oferind instrucțiuni vocale și ghidând utilizatorul pe toată intervenția. Amplasarea lor în spații publice, ușor accesibile, crește șansele ca victima să primească ajutor înainte de sosirea echipajelor medicale de urgență”, a arătat Cornel Dediu.