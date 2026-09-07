În căutarea sensului, la pas prin Capitala Bucuriei: 40 de tineri suceveni la ITO 2026

„Cine ești, cine sunt? Ce rost am pe pământ?” sunt versurile din imnul oficial al Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026 ce au sunat ca o chemare vie pentru cei 40 de tineri, voluntari activi în asociațiile și taberele eparhiei, care au pornit spre Capitală cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. În atmosfera de sărbătoare a ediției de la București, sub tematica „Tinerii, Familia și Viața în Hristos”, zilele acestea au însemnat o adevărată căutare de sens și o mărturisire curajoasă a credinței.

Programul tinerilor a fost un echilibru fin între efervescența miilor de participanți veniți din întreaga țară și din diaspora și liniștea reculegerii. Pașii i-au purtat prin locuri încărcate de istorie și sacralitate: de la Mănăstirea Antim, Biserica Zlătari și minunata Biserică Rusă, trecând pe lângă impunătorul Palat CEC, până la oaza de liniște de la Biserica Stavropoleos. Din itinerar nu a lipsit nicio vizită plină de curiozitate la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, un bun prilej de deconectare și bucurie împărtășită.

Dincolo de obiectivele de pe hartă, momentele cu adevărat transformatoare s-au petrecut în cadrul conferințelor duhovnicești. Un ecou puternic a lăsat, în cugetele tinerilor, cuvântul Preasfințitului Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, adresat tinerilor prezenți:

„Tinerilor, să fiți tari și să nu iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubește lumea, iubirea Tatălui nu este întru el. Întrucât tot ce este în lume, adică pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Și lumea trece și pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.”

Mesajul acesta a rezonat profund în inimile celor prezenți, amintindu-le că entuziasmul tinereții are nevoie de ancorare în valorile eterne.

Unul dintre cele mai emoționante și înălțătoare momente trăite în Capitală a fost participarea la pelerinajul „Procesiunea Luminilor”. Atunci când miile de candele au fost aprinse, lumina lor nu a împânzit doar străzile, ci și sufletele care au primit lumina rugăciunii vii. Mărturisirea credinței la pas, umăr la umăr cu tineri din toate colțurile lumii, a transformat bulevardele Bucureștiului într-o catedrală deschisă sub cerul liber, lăsând în suflete căldura comuniunii.

În drumul lor spre casă, tinerii suceveni au ales să transforme drumul într-un pelerinaj complet. Un ocol binecuvântat i-a dus pe tineri la mănăstirile unde se adăpostesc sfintele moaște ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, unde au cerut ocrotire și îndrumare pentru activitățile și parohiile lăsate în urmă.

Despre ceea ce a însemnat cu adevărat această experiență, Anastasia Tofan, vicepreședinte ASCOR Suceava, a mărturisit cu sufletul deschis:

„Pentru mine, ITO a fost și o mare realizare. Am înțeles că în lumea aceasta atât de bulversată și plină de (ne)sens, nu sunt singură în căutările mele. Sunt tineri cu aceleași valori și sensuri ca și mine, în căutare de sens, cu întrebări, care își doresc să trăiască frumos, să iubească, să creadă și să-L urmeze pe Dumnezeu.”

Cu ecoul imnului în minte și cu bucuria comuniunii în suflet, tinerii revin în Bucovina gata să ducă mai departe lumina descoperită la București, rămânând, așa cum spune îndemnul ediției, vii în Hristos, tineri și curajoși.

Corduș Ana-Maria