Municipiul Suceava intenționează să contracteze un împrumut de maximum 24 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor pentru a asigura continuitatea furnizării agentului termic în sezonul rece 2026–2027 și pentru a achita restanțele către operatorul de termoficare. Proiectul de hotărâre, inițiat de primarul Vasile Rîmbu, va fi supus votului Consiliului Local în ședința de săptămâna viitoare.

Decizia vine pe fondul constrângerilor bugetare din acest an, al lipsei finanțării guvernamentale și al insuficienței resurselor proprii ale bugetului local, care nu pot acoperi integral subvenția la energia termică fără a bloca alte cheltuieli ale orașului. Banii urmează să fie accesați din veniturile din privatizare aflate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în baza OUG nr. 43/2026, ordonanță care permite primăriilor să solicite astfel de finanțări până la data de 31 decembrie 2026.

Necesitatea împrumutului este fundamentată pe adresa transmisă primăriei pe 17 noiembrie a.c., de către operatorul serviciului public de termoficare, Thermonet, care a evaluat necesarul financiar total la 24, 047 milioane de lei. Din această sumă, 2,315 milioane de lei reprezintă subvenții deja datorate de municipalitate la jumătatea lunii noiembrie, iar diferența de 21,732 milioane de lei (inclusiv TVA) acoperă subvenția estimată pentru perioada noiembrie 2026 – martie 2027, aferentă unui consum prognozat de 55.300 MWh.

Calculul pornește de la diferența dintre prețul real de producere, transport, distribuție și furnizare practicat de Thermonet, care este de 539,95 lei/MWh (fără TVA), și prețul local subvenționat facturat populației, stabilit la 185,91 lei/MWh (fără TVA). Astfel, bugetul local trebuie să suporte o diferență de 354,04 lei (fără TVA) pentru fiecare megawatt-oră livrat. Pe baza estimărilor de consum, cele mai mari sume pentru subvenție sunt prognozate pentru lunile de vârf ale iernii, respectiv 4,91 milioane de lei în ianuarie 2027 și 4,71 milioane de lei în februarie 2027, în timp ce pentru noiembrie și decembrie 2026 necesarul este evaluat la 4,24 milioane, respectiv 4,32 milioane de lei, urmând ca în martie 2027 să scadă la 3,53 milioane de lei.

Conform proiectului de hotărâre, creditul va fi contractat pe o perioadă de 5 ani, cu 12 luni perioadă de grație, iar rambursarea se va face integral din veniturile proprii ale bugetului local. Dobânda va rămâne fixă pe toată durata derulării împrumutului și va fi calculată în funcție de indicele ROBOR la 3 luni comunicat de BNR în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării, la care se va adăuga o marjă de 1,5 puncte procentuale.

Reprezentanții Direcției financiar-contabilitate și buget dau asigurări că municipalitatea are capacitatea financiară de a susține ratele viitoare fără a-și afecta echilibrul bugetar, precizând că gradul actual de îndatorare pentru datoria publică locală a municipiului Suceava este de 12,10% pentru anul 2026.