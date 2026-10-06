„Împreună, în diversitate – beneficii și provocări. Un dialog despre omul evanghelic român”, la Muzeul de Istorie

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul, marți, 13 octombrie 2026, de la ora 18.00, la Muzeul de Istorie, Sala de Conferințe, la un eveniment dedicat unei teme care depășește granițele unei comunități religioase și privește societatea românească în ansamblu: „Împreună, în diversitate – beneficii și provocări”.

Evenimentul pornește de la două volume care aduc în atenție istoria, identitatea și transformările comunităților evanghelice din România: „Omul evanghelic, încotro?”, coordonat de Dănuț Jemn și Dănuț Mănăstireanu, și „Transfigurări. 9 dialoguri în devenire”, coordonat de Dănuț Mănăstireanu.

Discuția își propune să privească omul evanghelic de ieri, de astăzi și de mâine, într-un dialog despre identitate, schimbare, diversitate și locul comunităților evanghelice în societatea românească.

Proiectul pornește de la ideea că tradiția evanghelică românească merită să fie cunoscută și dincolo de propriile comunități. Dincolo de mărturiile și lucrările adresate în primul rând credincioșilor evanghelici, există nevoia unei abordări documentate și critice, accesibile mediului intelectual și academic, dar și publicului larg.

La eveniment vor participa dr. Constantin-Emil Ursu, dr. Dănuț Mănăstireanu, dr. Doru Lefter, dr. Orest Onofrei și prof. dr. Florin Pintescu.

„Vă invităm la un dialog despre diversitate, identitate și transformare, despre provocările și oportunitățile pe care le aduce conviețuirea într-o societate plurală și despre locul pe care tradiția evanghelică îl ocupă în România de astăzi. Evenimentul se desfășoară în cadrul manifestării Zile și Nopți la Muzeul Național al Bucovinei”, transmit organizatorii. Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.