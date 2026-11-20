Ministerul Dezvoltării a lansat vineri în transparență decizională proiectul de ordonanță de urgență privind reforma administrativă. Ministrul Marcel-Alexandru Stoica a dat asigurări că „unim primării, nu desființăm localități”, iar decizia finală le va aparține cetățenilor, prin referendum.

Proiectul de ordonanță de urgență care vizează comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale se află în consultare publică de vineri, 20 noiembrie a.c.. Anunțul a fost făcut la finalul ședinței de Guvern de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Marcel-Alexandru Stoica, care a prezentat documentul drept primul pas spre modernizarea administrației publice din România.

„Este prima etapă a unui proces mai amplu de reformă, care are un obiectiv final foarte clar: să aducem administrația României din organizarea anului 1968 în realitatea anului 2028. Vreau să fiu foarte clar de la început: unim primării, nu desființăm localități. Aceasta este o reformă pentru cetățean și o reformă care se face împreună cu oamenii”, a declarat ministrul Dezvoltării.

Pentru a încuraja comunele și orașele mici să se unească voluntar, Guvernul a pregătit un pachet de stimulente financiare și fiscale atât pentru cetățeni, cât și pentru bugetele locale. Astfel, locuitorii din unitățile administrativ-teritoriale care aleg comasarea vor plăti impozite pe locuințe și terenuri intravilane reduse la jumătate timp de cinci ani. Sumele astfel pierdute la bugetele locale vor fi compensate integral de la bugetul de stat, astfel încât primăriile să nu aibă de suferit.

Prin noul program național „START”, care are un buget total de 4 miliarde de lei, fiecare UAT care se unește voluntar va primi cel puțin 4 milioane de lei pentru investiții locale – rețele de apă, canalizare, gaze, asfaltări, școli, grădinițe sau dispensare. Prioritate la finanțare vor avea comunele care, în urma unirii, ajung la cel puțin 2.500 de locuitori.

Ce se întâmplă cu actele, sediul primăriei și angajații

Reprezentanții Ministerului Dezvoltării au inclus în proiect o serie de garanții menite să elimine temerile legate de birocrație sau pierderea identității locale.

Fostele primării nu se închid pentru public. În fiecare fostă reședință de comună va rămâne un punct local de lucru cu registratură, de unde oamenii își vor putea scoate în continuare certificate, adeverințe sau își vor putea plăti taxele.

De asemenea, cetățenii nu vor fi puși pe drumuri să își schimbe cărțile de identitate, permisele de conducere sau certificatele de înmatriculare. Acestea rămân valabile și vor fi actualizate gratuit abia la expirare. De asemenea, documentațiile cadastrale vor fi actualizate din oficiu, fără costuri pentru proprietari.

Localitățile își păstrează denumirea și identitatea, trecând la rang de sat component, iar numele și sediul noii unități administrative vor fi date de localitatea cu cele mai mari venituri proprii pe locuitor. În plus, drepturile lingvistice ale minorităților naționale sunt păstrate chiar dacă ponderea acestora scade sub 20% în noua structură. Posturile ocupate din primăriile absorbite vor fi preluate și protejate timp de cel puțin un an, timp în care se va face reorganizarea aparatului administrativ.

Calendarul reformei administrative

Potrivit actului normativ, procesul se poate realiza între două sau mai multe comune, orașe sau municipii vecine din același județ și presupune patru etape clare: 1. consiliile locale decid, cu majoritate absolută, demararea procedurii; 2. cetățenii sunt chemați la urne și își exprimă acordul prin referendum local finanțat de Guvern; 3. validarea referendumului, 4. după validare, Ministerul Dezvoltării elaborează în termen de 30 de zile proiectul de lege de reorganizare, care merge la vot în Parlament.

Potrivit calendarului anunțat de ministrul Marcel-Alexandru Stoica, anul 2027 va fi dedicat organizării referendumurilor locale și demarării finanțărilor prin programul START. Noile structuri administrative vor deveni efective odată cu alegerile locale din 2028, iar reducerea la jumătate a impozitelor pentru cetățeni va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2029.

În județul Suceava, aproape jumătate dintre cele 98 de comune ale județului au sub 3.000 de locuitori și depind în mare măsură de fondurile de echilibrare de la bugetul de stat. Dintre cele patruzeci de comune care au sub 3.000 de locuitori, cinci comune se află sub pragul de 1.500 de locuitori: Bălăceana (1.342), Breaza (1.360), Coșna (1.366), Ciocănești (1.427) și Mușenița (1.442).