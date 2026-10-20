Importantă delegație economică internațională, primită la Primăria Suceava

Primăria Suceava a beneficiat săptămâna aceasta de vizita unei delegații importante, formată din reprezentanți ai conducerii Camerei de Comerț România–Turcia și ai Consiliului de Export al României.

Cel care i-a întâmpinat pe oaspeți și a participat la discuții a fost viceprimarul Daniel Ungurian, care le-a prezentat oportunitățile economice ale Sucevei și Bucovinei, a vorbit despre atragerea investițiilor, dezvoltarea parteneriatelor româno-turce și deschiderea unor noi piețe pentru antreprenorii locali. La întâlnire au participat și reprezentanții unor companii importante din Suceava, precum NTH Group, Laz Rezidence, Mihu Acoperișuri.

„Cred că Suceava are toate atuurile pentru a deveni un important pol economic regional: poziție strategică, oameni valoroși, spirit antreprenorial și un potențial care merită promovat internațional.

Diplomația economică înseamnă mai mult decât întâlniri oficiale. Înseamnă relații care construiesc încredere, parteneriate care generează investiții și oportunități care creează viitor.

Suceava trebuie să fie nu doar un loc pe harta investițiilor, ci o destinație pentru acestea!”, a concluzionat viceprimarul Daniel Ungurian.

Deoarece delegația a fost una numeroasă, discuțiile au fost purtate în sala de ședințe a Consiliului Local, singura în care pot fi desfășurate activități care implică participarea unui număr mai mare de oameni.