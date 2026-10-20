„Implicarea mea în educație și cercetare continuă”, spune Mihai Dimian la finalul mandatului de la Educație

Universitarul sucevean Mihai Dimian a transmis un mesaj la finalul mandatului său de opt luni, de la conducerea Ministerului Educației.

Mandatul său s-a încheiat marți, odată cu învestirea Guvernului propus de Luca Niculescu.

„Vă mulțumesc! A fost o perioadă dificilă, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru mine. Vă mulțumesc pentru muncă, răbdare, sprijin, dar și pentru propunerile și observațiile care m-au ajutat să găsesc soluții mai bune pentru provocările cu care m-am confruntat.

Am pus în această responsabilitate tot ceea ce am știut și am putut, cu bună-credință și cu gândul la viitorul copiilor noștri.

Mandatul se încheie. Implicarea mea în educație și cercetare continuă.

Iubiți educația!

P.S. Nimeni nu e de neînlocuit, dar uneori e nevoie de doi. Și PNRR-ul finalizat…”, a transmis acesta.

Mihai Dimian pleacă de conducerea Ministerului Educației pe care l-a coordonat 8 luni, de la începutul lunii martie. Rectorul suspendat al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a preluat portofoliul acestui minister după demisia lui Daniel David și după o perioadă de două luni în care interimatul a fost asigurat de Ilie Bolojan.

Noul ministru al Educației este Sorin Costreie, de la Universitatea din București.