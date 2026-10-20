Învățământ preuniversitar

„Implicarea mea în educație și cercetare continuă”, spune Mihai Dimian la finalul mandatului de la Educație

„Implicarea mea în educație și cercetare continuă”, spune Mihai Dimian la finalul mandatului de la Educație
„Implicarea mea în educație și cercetare continuă”, spune Mihai Dimian la finalul mandatului de la Educație

Universitarul sucevean Mihai Dimian a transmis un mesaj la finalul mandatului său de opt luni, de la conducerea Ministerului Educației.

Mandatul său s-a încheiat marți, odată cu învestirea Guvernului propus de Luca Niculescu.

„Vă mulțumesc! A fost o perioadă dificilă, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru mine. Vă mulțumesc pentru muncă, răbdare, sprijin, dar și pentru propunerile și observațiile care m-au ajutat să găsesc soluții mai bune pentru provocările cu care m-am confruntat.

Am pus în această responsabilitate tot ceea ce am știut și am putut, cu bună-credință și cu gândul la viitorul copiilor noștri.

Mandatul se încheie. Implicarea mea în educație și cercetare continuă.

Iubiți educația!

P.S. Nimeni nu e de neînlocuit, dar uneori e nevoie de doi. Și PNRR-ul finalizat…”, a transmis acesta.

Mihai Dimian pleacă de conducerea Ministerului Educației pe care l-a coordonat 8 luni, de la începutul lunii martie. Rectorul suspendat al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a preluat portofoliul acestui minister după demisia lui Daniel David și după o perioadă de două luni în care interimatul a fost asigurat de Ilie Bolojan.

Noul ministru al Educației este Sorin Costreie, de la Universitatea din București.

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