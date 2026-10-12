O imensă bătaie de joc la adresa sucevenilor se derulează în fața lor deja de patru zile. Un șanț din dreptul sensului giratoriu aflat în construcție de la Iulius Mall a paralizat traficul pe sensul dinspre Burdujeni spre Suceava.

Din păcate, lucrarea nu a fost finalizată vineri, așa cum ar fi fost normal, astfel că într-un weekend cu evenimente organizate, cum ar fi Târgul de Toamnă ”Produs în Bucovina”, zeci de mii de suceveni au fost exasperați și au făcut cel puțin 45-50 de minute doar de la Orizont și până la Iulius Mall.

Luni dimineață, în condițiile în care și vremea s-a stricat, coada de mașini se întindea până la intrarea în Suceava dinspre Botoșani, iar acum mașinile circulă greu, în coloană, chiar de la ieșirea din Plopeni.

Viceprimarul municipiului Suceava Dan Ioan Cușnir a declarat în această dimineață că ”s-a lucrat la rețeaua de apă, trebuia să se asfalteze de vineri, dar n-au mai reușit. Acum șanțul a fost acoperit și, îndată ce se oprește ploaia, se asfaltează”.

Imensă bătaie de joc la adresa sucevenilor. Un șanț transversal neacoperit la timp a paralizat traficul de pe Calea Unirii Imensă bătaie de joc la adresa sucevenilor. Un șanț transversal neacoperit la timp a paralizat traficul de pe Calea Unirii Imensă bătaie de joc la adresa sucevenilor. Un șanț transversal neacoperit la timp a paralizat traficul de pe Calea Unirii Imensă bătaie de joc la adresa sucevenilor. Un șanț transversal neacoperit la timp a paralizat traficul de pe Calea Unirii Imensă bătaie de joc la adresa sucevenilor. Un șanț transversal neacoperit la timp a paralizat traficul de pe Calea Unirii Imensă bătaie de joc la adresa sucevenilor. Un șanț transversal neacoperit la timp a paralizat traficul de pe Calea Unirii Imensă bătaie de joc la adresa sucevenilor. Un șanț transversal neacoperit la timp a paralizat traficul de pe Calea Unirii