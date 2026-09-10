„Îmbunătăţiri stradale”

„Primariul Suceavei, dl. Dr. Morwitzer, îşi adună mari merite pentru oraşul nostru prin îmbunătăţirea mai multor strade. Strada principală, începând de la spiceria d-lui Lişca în sus, se îndestreadă cu un trotuar frumos. Uliţa şipotului, care duce la isvorul cel mai bogat din oraş, din care se adapă jumătate din locuitorii Sucevei, era în anii trecuţi o mocirlă foarte hâdă, adi este regulată şi bine prundită. Sperăm că şi jos, lângă isvor, va introduce dl. primariu înbunătăţirile trebuincioase şi va griji ca să se păstrede curăţenia. Cu astă ocasiune atragem atenţiunea d-lui primar şi asupra necurăţeniilor de pe’mprejurul sinagogelor israelite din Uliţa Şipotului. Cercetătorii acestor locaşe religioase se posteadă diua mare pe sub păreţii sinagogelor şi pe sub gardurile învecinate spurcând uliţele şi scandalisând trecătorii. Ar fi timp, ca să încetede aceste obiceiuri”.

„Revista Politică”, Anul III, nr. 14, Suceava, August 1888.

„Numai cu taxă”

„Cine vrea să adune ciuperci, fragi sau zmeură din pădurile Fondului Bisericesc trebuie să plătească la Ocolul Silvic o taxă lunară de 200 de lei. Altfel, oamenii sunt bătuţi de organele silvice sau de jandarmi. Oare se va îmbogăţi Fondul Bisericesc din banii celor mai nenorociţi şi mai săraci oameni, creştini muritori de foame? Cine este bolnav moare cu zile, căci nu are cu ce se căuta, iar medicii nu-şi fac datoria cerând să fie plătiţi pentru consultaţii. Un medic mi-a spus, în faţa mai multor săteni, că a umplut podul casei de haine ţărăneşti pe care le-a luat zălog de la ţăranii bolnavi pentru consultaţii. Un ţăran mi-a spus că un medic i-a cerut o falcă de pământ pentru a-i tratata boala de rinichi”.

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul X, nr. 289, August 1931.