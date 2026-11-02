Evenimente

„Îmbrățișări Gratuite”, 11 ani de solidaritate, implicare și speranță pentru copii și tineri cu dizabilități, la Câmpulung Moldovenesc

„Îmbrățișări Gratuite”, 11 ani de solidaritate, implicare și speranță pentru copii și tineri cu dizabilități, la Câmpulung Moldovenesc
„Îmbrățișări Gratuite”, 11 ani de solidaritate, implicare și speranță pentru copii și tineri cu dizabilități, la Câmpulung Moldovenesc

Asociația Freamăt de Speranță a marcat 11 ani de activitate printr-un eveniment special, intitulat „Îmbrățișări Gratuite”, o manifestare dedicată solidarității, generozității și sprijinului acordat copiilor și tinerilor cu dizabilități. Evenimentul, găzduit de Grădina Mariajelor, a reunit voluntari, sponsori, organizații partenere, artiști și membri ai comunității, într-o atmosferă plină de emoție, muzică, dans și bucurie.

Președinta Asociației Freamăt de Speranță, Anca Crăciun, a transmis un mesaj de recunoștință tuturor celor care au contribuit la dezvoltarea asociației și la organizarea evenimentului: „Sunt 11 ani în care am demonstrat că, dincolo de dizabilitate, există abilitate, talent, curaj și multă iubire. Am trecut împreună prin perioade dificile, prin pandemie, război și criză economică, dar nu am renunțat la misiunea noastră. Am reușit datorită oamenilor care au ales să rămână alături de noi și să creadă în ceea ce facem.”

Un sprijin esențial pentru activitatea asociației îl reprezintă compania Lactalis România, sponsorul principal, care a contribuit cu 15.000 de euro la construirea noului centru destinat recuperării și sprijinirii beneficiarilor. Din această sponsorizare au fost achiziționate ferestrele viitorului centru. Totodată, compania a oferit 100 de pachete cu produse pentru copiii și tinerii asociației.

În cadrul evenimentului au fost evidențiați și voluntarii, considerați fundamentul activității organizației. Titlul de „Voluntarul Anului” i-a fost acordat lui Sasu Alexandru-Emanuel, pentru cei zece ani de implicare și devotament.

  • Momente artistice

Programul artistic a inclus interpretarea imnului asociației de către beneficiari, un recital al Coralei miște „Academica-Bucovina”, precum și momente oferite de interpreți și artiști locali, printre care Iustina Horga, Alina Bianca Asavoaie, Elisa Hechelciuc, Alexandru Nechita, Gheorghiță Rotaru și grupul „Dor Bucovinean”. Copiii s-au bucurat și de surprize pregătite de voluntarii care au transformat evenimentul într-un adevărat „Tărâm Disney”.

Solidaritatea comunității s-a concretizat și în sprijin financiar. Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Piticilor” a donat 1.000 de lei, iar tombolele organizate în cadrul evenimentului au adus încă 3.680 de lei, sume care vor susține proiectele și activitățile asociației.

Anca Crăciun a subliniat importanța implicării comunității și a oamenilor care, de-a lungul anilor, au ales să fie parte din această poveste: „Pentru noi, <Îmbrățișări Gratuite> nu este doar un eveniment, ci dovada că o comunitate unită poate schimba destine. Fiecare gest contează, fiecare donație înseamnă o șansă în plus, iar fiecare voluntar aduce speranță. Le mulțumim tuturor sponsorilor, partenerilor, artiștilor și oamenilor cu suflet mare care ne-au fost alături. Împreună putem construi un viitor mai bun pentru copiii și tinerii noștri.”

Asociația Freamăt de Speranță își continuă misiunea la Câmpulung Moldovenesc, aceea de a oferi sprijin și oportunități reale beneficiarilor săi, demonstrând că solidaritatea, implicarea și dragostea față de oameni pot transforma comunitatea: „11 ani de fapte bune. 11 ani de oameni care cred în oameni”.

„Îmbrățișări Gratuite”, 11 ani de solidaritate, implicare și speranță pentru copii și tineri cu dizabilități, la Câmpulung Moldovenesc
„Îmbrățișări Gratuite”, 11 ani de solidaritate, implicare și speranță pentru copii și tineri cu dizabilități, la Câmpulung Moldovenesc
„Îmbrățișări Gratuite”, 11 ani de solidaritate, implicare și speranță pentru copii și tineri cu dizabilități, la Câmpulung Moldovenesc
„Îmbrățișări Gratuite”, 11 ani de solidaritate, implicare și speranță pentru copii și tineri cu dizabilități, la Câmpulung Moldovenesc
„Îmbrățișări Gratuite”, 11 ani de solidaritate, implicare și speranță pentru copii și tineri cu dizabilități, la Câmpulung Moldovenesc
„Îmbrățișări Gratuite”, 11 ani de solidaritate, implicare și speranță pentru copii și tineri cu dizabilități, la Câmpulung Moldovenesc
„Îmbrățișări Gratuite”, 11 ani de solidaritate, implicare și speranță pentru copii și tineri cu dizabilități, la Câmpulung Moldovenesc
„Îmbrățișări Gratuite”, 11 ani de solidaritate, implicare și speranță pentru copii și tineri cu dizabilități, la Câmpulung Moldovenesc
„Îmbrățișări Gratuite”, 11 ani de solidaritate, implicare și speranță pentru copii și tineri cu dizabilități, la Câmpulung Moldovenesc
„Îmbrățișări Gratuite”, 11 ani de solidaritate, implicare și speranță pentru copii și tineri cu dizabilități, la Câmpulung Moldovenesc
„Îmbrățișări Gratuite”, 11 ani de solidaritate, implicare și speranță pentru copii și tineri cu dizabilități, la Câmpulung Moldovenesc
„Îmbrățișări Gratuite”, 11 ani de solidaritate, implicare și speranță pentru copii și tineri cu dizabilități, la Câmpulung Moldovenesc
„Îmbrățișări Gratuite”, 11 ani de solidaritate, implicare și speranță pentru copii și tineri cu dizabilități, la Câmpulung Moldovenesc
„Îmbrățișări Gratuite”, 11 ani de solidaritate, implicare și speranță pentru copii și tineri cu dizabilități, la Câmpulung Moldovenesc

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Asociația „Freamăt de Speranță” și Clinica de Recuperare „Sf. Nectarie” organizează, sâmbătă, 31 octombrie 2026, la ora 17:00, la Grădina Mariajelor (Sala Bezelle) din Câmpulung Moldovenesc, a XI-a ediție a evenimentului social – caritabil „Îmbrățișări Gratuite”. Invitații acestei ediții sunt Corala „Academica”, Iustina Horga, Alexandru Nechita, Elisa Hechelciuc, Alina Asavoaie, Tudorița Baltag Ivan, Luca Buga, Ghiorghiță Rotaru, Grupul „Dor Bucovinean”. Președinta Asociației „Freamăt de Speranță”, Anca Crăciun, a transmis că evenimentul „Îmbrățișări Gratuite” își propune să ofere și o alternativă simbolică sărbătorii de Halloween. „Participanții vor purta haine albe, devenind simboluri ale îngerilor, ai purității, ai bunătății și ai speranței. Nu din fanatism religios și nici din dorința de a concura cu alte tradiții, ci din convingerea că avem nevoie de mai multă lumină, mai multă apropiere și mai multă încredere în oameni. Credem că, dincolo de diferențele dintre noi, fiecare om merită să fie privit cu respect, înțelegere și bunătate. Prin <Îmbrățișări Gratuite>, ne dorim să transformăm un gest simplu într-un simbol al solidarității și al acceptării. O îmbrățișare poate încuraja, poate alina singurătatea și poate transmite acel mesaj pe care uneori cuvintele nu reușesc să îl exprime: <Ești important!>; <Ești acceptat!>; <Nu ești singur!>.” Organizatorii susțin abilitatea din dizabilitate și cred în potențialul fiecărui copil și tânăr, indiferent de provocările pe care le întâmpină. „Ne dorim să fim alături de cei mai vulnerabili membri ai comunității noastre, să contribuim la integrarea lor socială și să sprijinim accesul la terapiile de care au nevoie pentru a-și dezvolta abilitățile și a avea o viață cât mai independentă. Pentru că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Pentru că o îmbrățișare nu costă nimic, dar poate însemna enorm. Și pentru că o comunitate devine mai puternică atunci când nimeni nu este lăsat în urmă. Vă invităm să ne fiți alături și să demonstrăm împreună că bunătatea, tradiția și solidaritatea pot schimba lumea, începând cu lumea din jurul nostru”, a completat Anca Crăciun.

Evenimente

Asociația „Freamăt de Speranță” organizează a XI-a ediție a evenimentului caritabil „Îmbrățișări Gratuite”

Evenimente

Asociația „Freamăt de Speranță” organizează a XI-a ediție a evenimentului caritabil „Îmbrățișări Gratuite”

Asociația „Freamăt de Speranță” și Clinica de Recuperare „Sf. Nectarie” organizează, sâmbătă, 31 octombrie 2026, la ora 17:00, la Grădina Mariajelor (Sala Bezelle) din Câmpulung Moldovenesc, a XI-a ediție a evenimentului social – caritabil „Îmbrățișări Gratuite”. Invitații acestei ediții sunt Corala „Academica”, Iustina Horga, Alexandru Nechita, Elisa Hechelciuc, Alina Asavoaie, Tudorița Baltag Ivan, Luca Buga, Ghiorghiță Rotaru, Grupul „Dor Bucovinean”. Președinta Asociației „Freamăt de Speranță”, Anca Crăciun, a transmis că evenimentul „Îmbrățișări Gratuite” își propune să ofere și o alternativă simbolică sărbătorii de Halloween. „Participanții vor purta haine albe, devenind simboluri ale îngerilor, ai purității, ai bunătății și ai speranței. Nu din fanatism religios și nici din dorința de a concura cu alte tradiții, ci din convingerea că avem nevoie de mai multă lumină, mai multă apropiere și mai multă încredere în oameni. Credem că, dincolo de diferențele dintre noi, fiecare om merită să fie privit cu respect, înțelegere și bunătate. Prin <Îmbrățișări Gratuite>, ne dorim să transformăm un gest simplu într-un simbol al solidarității și al acceptării. O îmbrățișare poate încuraja, poate alina singurătatea și poate transmite acel mesaj pe care uneori cuvintele nu reușesc să îl exprime: <Ești important!>; <Ești acceptat!>; <Nu ești singur!>.” Organizatorii susțin abilitatea din dizabilitate și cred în potențialul fiecărui copil și tânăr, indiferent de provocările pe care le întâmpină. „Ne dorim să fim alături de cei mai vulnerabili membri ai comunității noastre, să contribuim la integrarea lor socială și să sprijinim accesul la terapiile de care au nevoie pentru a-și dezvolta abilitățile și a avea o viață cât mai independentă. Pentru că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Pentru că o îmbrățișare nu costă nimic, dar poate însemna enorm. Și pentru că o comunitate devine mai puternică atunci când nimeni nu este lăsat în urmă. Vă invităm să ne fiți alături și să demonstrăm împreună că bunătatea, tradiția și solidaritatea pot schimba lumea, începând cu lumea din jurul nostru”, a completat Anca Crăciun.
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