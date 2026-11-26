Liderul PNL, Ilie Bolojan, a ajuns în această dimineață la Primăria Suceava, unde s-a întâlnit cu primarul municipiului, Vasile Rîmbu. Discuția dintre cei doi a avut loc în biroul edilului Sucevei, după ce Ilie Bolojan a fost întâmpinat de acesta în parcarea instituției.

La întâlnire au mai participat președintele PNL Suceava, Angelica Fădor, liderul Organizației Municipale Suceava a PNL, deputatul Ioan Balan, precum și deputatul Robert Sighiartău.

La sosirea liderului liberal, Vasile Rîmbu i-a urat bun venit la Suceava și i-a mulțumit pentru atenția acordată municipiului. „Bine ați venit la Suceava și vă mulțumim pentru respectul pe care îl acordați Sucevei și sucevenilor venind la reprezentantul lor”, i-a transmis primarul Vasile Rîmbu.

Ilie Bolojan a răspuns că vizita la sediul administrației locale ține de experiența sa în administrația locală, amintind de cei 12 ani în care a condus Primăria Oradea.

„Domnule Rîmbu, este defect profesional. Când ai fost primar 12 ani, înțelegi că cea mai importantă instituție într-o comunitate este primăria”, a spus Ilie Bolojan.

La rândul său, Vasile Rîmbu i-a răspuns că „mă bucur că, dacă ați venit aici, o să preiau și eu din defectele dumneavoastră și să fac în Suceava ce ați făcut dumneavoastră în Oradea”.

Ilie Bolojan, întâlnire cu primarul Vasile Rîmbu la Primăria Suceava. „Cea mai importantă instituție într-o comunitate este primăria”

Ilie Bolojan, întâlnire cu primarul Vasile Rîmbu la Primăria Suceava. „Cea mai importantă instituție într-o comunitate este primăria”