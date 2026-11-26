Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, l-a criticat, la Suceava, pe președintele Consiliului Județean Suceava, social-democratul Gheorghe Șoldan, în cadrul conferinței de presă susținute la sediul organizației județene a liberalilor.

Prezent la Suceava pentru a participa la ședința Comitetului Director Județean al PNL și pentru a discuta cu activul de partid și mediul de afaceri, liderul liberal a abordat și situația administrației județene, lansând un atac direct la adresa actualului șef al Consiliului Județean. Declarațiile au fost făcute după ce Ilie Bolojan a fost întrebat dacă a discutat, la Suceava, despre viitorul candidat liberal pentru președinția Consiliului Județean. „Am încredere că în perioada următoare, colegii din Organizația PNL Suceava vor pregăti cea mai bună candidatură pe care noi o putem propune pentru Consiliul Județean Suceava”, a spus Bolojan. Potrivit declarațiilor făcute de Ilie Bolojan, Gheorghe Șoldan ar fi ajuns la conducerea Consiliului Județean Suceava „printr-un accident politic” și ar da dovadă de „grandomanie” în exercitarea mandatului.

„Trebuie să facem acest lucru din obligație față de acest județ pentru că în condițiile în care ai un președinte de Consiliu Județean care a câștigat alegerile în urma unui accident politic, care suferă de o grandomanie care ar fi justificată după niște ani de mandat și după niște realizări serioase, este obligația noastră să venim cu o ofertă în așa fel încât să existe decență, să existe normalitate”, a completat liderul PNL Suceava. Totodată, președintele PNL i-a reproșat liderului PSD Suceava faptul că își asumă meritele pentru investiții majore pe care nu le-a inițiat, acuzându-l că inaugurează proiecte demarate în mandatele fostului președinte liberal al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.

„Dacă tot inaugurezi proiectele începute de alții înainte, măcar să ai decența să le mulțumești. Pentru că tot ce s-a inaugurat până acum înseamnă proiecte care au fost făcute în mandatul domnului Flutur. Asta este realitatea, ca să ne înțelegem foarte bine. Și trebuie să existe o anumită normalitate și decență”, a declarat Ilie Bolojan.

El a dat asigurări că PNL Suceava „va face un anunț corespunzător” în privința viitorului candidat liberal pentru președinția Consiliului Județean.