Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a clarificat joi, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Suceava, situația fostului lider al filialei județene, Gheorghe Flutur, dând asigurări că acesta rămâne parte din echipa liberalilor suceveni.

Întrebat despre absența fostului președinte al Consiliului Județean de la evenimentele organizate cu ocazia vizitei sale la Suceava și despre o eventuală revenire a acestuia în prim-planul vieții politice, Ilie Bolojan a explicat că Gheorghe Flutur se află în prezent la București pentru un tratament medical, însă colaborarea cu acesta continuă.

„Există colaborare cu domnul Flutur. Astăzi dânsul urmează un tratament la București, îi doresc multă sănătate și sunt convins că la următoarea mea vizită îl veți vedea alături de noi, pentru că eu consider că dânsul, în mandatele pe care le-a avut, a făcut foarte multe lucruri pentru acest județ și merită respectul nostru”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul național al PNL a subliniat, totodată, că forța organizației județene stă în unitatea tuturor celor care au contribuit la dezvoltarea județului, confirmând rolul lui Gheorghe Flutur în interiorul partidului.

„Domnul Flutur înțelege că o echipă puternică este atunci când toți cei care au avut un aport sunt în echipă, iar domnul Flutur este în echipa PNL Suceava”, a subliniat președintele PNL.