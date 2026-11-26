Comuna Iaslovăț, aflată de mai bine de o decadă pe lista localităților cu o creștere naturală a populației, continuă pe acest drum, iar cel mai elocvent exemplu este că în acest an școlar s-au înregistrat 100 de copii în plus, înscriși la grădiniță sau școală.

Pentru a face față situației, Primăria Iaslovăț a reușit să construiască la timp și să pună în funcțiune un corp nou, ca extindere a Școlii 1 din Iaslovăț.

În comună mai este și Școala 2 iar grădinița este o clădire nouă, distinctă, ridicată pentru a face față cererilor venite de la părinții cu copii mici.

Școala Gimnazială Nr. 1 și corpul nou construit pentru populația școlară

Cum se explică această creștere a populației tinere

Primarul comunei Iaslovăț, Ion Cotoară, aflat în fruntea comunității din anul 2004, a declarat că populația școlară este de 900 de copii, la o populație care a depășit 5.000 de locuitori.

”Ne bucură mult că avem asigurată generația de mâine. Deși mulți localnici lucrează și în străinătate familiile sunt în număr mare și aici, în localitate. Avem foarte multe familii tinere cu mulți copii, așa se explică această creștere a populației școlare”, a explicat primarul Ion Cotoară.

De exemplu, o familie care acum 20 de ani stătea într-o singură casă la Iaslovăț este acum mutată în patru-cinci case cel puțin, copiii construindu-și și ei propriile locuințe și având la rândul lor mulți copii și ei.

Conform datelor oficiale de la recensământ, populația din Iaslovăț a crescut în zece ani de zile de la 3.163 locuitori la 4.624. Între timp s-a ajuns la peste 5.000 de locuitori.

Primarul comunei Iaslovăț, Ion Cotoară

Case mari și foarte mari, în parte justificat, multe familii fiind numeroase

O scurtă plimbare prin localitate, pe drumurile comunale, ne arată cât de multe case noi s-au construit la Iaslovăț. Unele sunt mari și foarte mari iar îmbucurător este că pe alocuri tinerii au păstrat și casele bunicilor, pe care le-au și renovat.

Casa de rugăciune din Iaslovăț a cultului penticostal este imensă, în raport cu faptul că localnicii din această confesiune sunt majoritari. Din familiile acestora provin și majoritatea copiilor.

De menționat că primarul Ion Cotoară a fost ales din 2004 încoace deși nu este din cultul religios majoritar.

Case mari și foarte mari ridicate la Iaslovăț

Lucrări de modernizare importante la categoria drumuri de interes local

În comună se lucrează și acum, la final de noiembrie, la un proiect de modernizare drumuri de interes local, proiect finanțat prin programul Anghel Saligny.

Este vorba de modernizarea a 13 tronsoane de drum, care însumează 5,6 kilometri, proiectul fiind la un nivel de realizare de 45%.

Acest proiect trebuie finalizat la final de 2027.

În Iaslovăț se mai lucrează la rețeaua de gaz metan, în cadrul unui proiect în care sunt incluse șase localități, proiect al Asociației de Dezvoltare ADI Solca Bucovina. Și aici sunt începute lucrările, deși constructorul nu a primit încă vreo tranșă de bani.

Stația de epurare a localității și un parc fotovoltaic sunt alte proiecte importante aflate în curs de realizare, la fel și o clădire care va fi ”casă a căsătoriilor”, spațiu muzeal și bibliotecă virtuală.

Lucrările la drumurile de interes local