Iarna, somnul și starea noastră de spirit

Odată cu venirea iernii, mulți dintre noi observăm aceeași schimbare. Dimineața ne ridicăm mai greu din pat, după-amiaza ne cuprinde o moleșeală greu de explicat, iar seara, deși suntem obosiți, nu reușim să ne odihnim cum trebuie. Ne pică mai bine mâncarea dulce, ieșim mai rar din casă și avem mai puțină răbdare cu cei din jur. Punem totul pe seama frigului sau a vremii urâte, dar explicația ține, în mare parte, de felul în care funcționează corpul nostru.

Organismul are un ceas intern, numit ritm circadian, care ne spune când să fim activi și când să dormim. Principalul lui reper este lumina. Când zilele se scurtează și soarele răsare după ce am plecat deja la serviciu, ceasul acesta se dereglează. Creierul produce mai multă melatonină, hormonul care ne pregătește pentru somn, și o face în momente nepotrivite ale zilei. În același timp, lipsa luminii poate influența și nivelul serotoninei, o substanță implicată în reglarea dispoziției. Rezultatul îl cunoaștem cu toții: suntem somnoroși ziua, dormim prost noaptea și ne simțim mai apăsați decât de obicei.

Pentru unele persoane, schimbarea aceasta merge mai departe decât o simplă lipsă de chef. În 1984, psihiatrul Norman Rosenthal și colegii săi de la Institutul Național de Sănătate Mintală din Statele Unite au descris pentru prima dată în mod sistematic ceea ce au numit tulburare afectivă sezonieră. Este vorba despre o formă de depresie care apare în fiecare an în aceeași perioadă, de obicei toamna și iarna, și se ameliorează primăvara. Persoanele afectate dorm mult mai mult, se simt lipsite de energie, își pierd interesul pentru activitățile care înainte le făceau plăcere și au poftă crescută de dulciuri. Tot echipa lui Rosenthal a arătat că expunerea zilnică la o lumină artificială puternică poate reduce semnificativ aceste simptome, iar terapia cu lumină este folosită și astăzi.

Nu trebuie să avem un diagnostic ca să ne fie de folos ce au descoperit cercetătorii. Primul lucru pe care îl putem face este să căutăm lumina, mai ales dimineața. O plimbare de douăzeci sau treizeci de minute în prima parte a zilei, chiar și pe vreme înnorată, îi transmite organismului un semnal mult mai puternic decât becurile din casă. Cine merge la serviciu pe jos sau poate coborî din autobuz cu o stație mai devreme are deja un avantaj. Iar acasă sau la birou, e bine să stăm cât mai aproape de fereastră și să ținem draperiile trase.

A doua soluție ține de program. Iarna suntem tentați să dormim mai mult în weekend ca să recuperăm oboseala din timpul săptămânii, dar acest obicei ne dă ceasul intern mai mult peste cap. Ajută mult să ne culcăm și să ne trezim cam la aceeași oră în fiecare zi, inclusiv sâmbăta și duminica. Seara merită să reducem lumina puternică și ecranele în ultima oră dinainte de culcare, iar dormitorul să fie răcoros și întunecat. Un somn de după-amiază poate fi de folos, cu condiția să nu treacă de o jumătate de oră și să nu fie prea aproape de seară.

A treia soluție este mișcarea. Activitatea fizică regulată îmbunătățește și calitatea somnului, și dispoziția, iar efectul e cu atât mai bun dacă o facem afară, la lumina zilei. Nu e nevoie de sală sau de antrenamente grele. O plimbare prin parc, o tură cu bicicleta în zilele mai blânde sau câteva exerciții simple acasă sunt suficiente pentru a face diferența.

Nu în ultimul rând, contează să nu ne izolăm. Iarna avem tendința să ne închidem în casă și să amânăm întâlnirile cu prietenii până la primăvară. Tocmai acum însă avem cea mai mare nevoie de ele. O cafea cu o prietenă, o seară de jocuri în familie sau o vizită la vecinul care locuiește singur ne ridică moralul mai mult decât ne-am aștepta.

Dacă starea de apăsare durează mai mult de două săptămâni, dacă ne afectează munca, relațiile sau pofta de viață, este important să vorbim cu medicul de familie sau cu un psiholog. Tulburarea afectivă sezonieră se tratează, iar terapia cu lumină trebuie făcută sub îndrumarea unui specialist, nu după ureche, cu orice lampă cumpărată de pe internet.

Iarna nu trebuie să fie un anotimp pe care doar îl îndurăm. Cu puțină atenție la lumină, la somn și la oamenii din jur, putem trece prin lunile reci cu mai multă energie și cu o stare mai bună.

Psiholog Mihai Moisoiu

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