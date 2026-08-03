Iarina Elena Căpușneac, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, s-a numărat printre laureații celei de-a 58-a ediții a Festivalului Național de Interpretare „Trofeul Tinereții” Amara, una dintre cele mai cunoscute competiții dedicate tinerilor interpreți din România.

Tânăra în vârstă de 17 ani a reprezentat județul Suceava și a obținut o mențiune, după un parcurs bun într-o competiție extrem de disputată. Din cei 120 de concurenți înscriși la preselecție, doar 46 au ajuns în semifinală, iar 12 au fost selectați pentru finală.

Dintre aceștia, numai șase au fost recompensați cu premii (Marele premiu, premiile I, II și III, o mențiune pentru suceveanca Iarina și Premiul de popularitate).

Pe scena festivalului, Iarina a susținut două momente live, acompaniată de VIBE Orchestra, sub bagheta dirijorului Alexandru Ilie. Repertoriul său a inclus melodia românească „Lie, ciocârlie” și celebra piesă internațională „Natural Woman”, interpretări care i-au adus aprecierea juriului și a publicului.

Mențiunea obținută confirmă talentul și pregătirea artistei sucevene, într-un concurs recunoscut pentru nivelul artistic ridicat și pentru vocile valoroase care participă an de an.

Iarina Căpușneac, premiată la cunoscutul Festival de Interpretare „Trofeul Tinereții” Amara

O mare pasiune

Iarina a fost întotdeauna apropiată de muzică, vocea ei expresivă fiind remarcată de cei apropiați încă din copilărie.

La 9 ani s-a înscris la Școala Populară de Arte Suceava, la secțiunea Canto popular, sub îndrumarea profesorilor Alexandra Dumbravă și Luis Ursache.

De peste doi ani studiază canto cu prof. Oana Păstrăv Apetrea, mentorul său de suflet, care o susține și o îndrumă permanent.

Iar palmaresul tinerei vorbește de la sine – trofee, diplome și distincții la festivaluri locale sau naționale, toate indicând un parcurs în plină ascensiune, un drum artistic promițător.