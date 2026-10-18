Rugby Club Gura Humorului a jucat, sâmbătă, acasă, pe stadionul Tineretului, cu Dinamo București, în Cupa României, meciul fiind ultimul din acest sezon pentru gruparea aflată în anul de debut în primul eșalon.

Oaspeții s-au impus clar, cu scorul de 76-10, într-o notă obișnuită a sezonului. Adică echipa humoreană a vrut, a încercat, a pus osul la bătaie, dar diferența de pregătire este prea mare și s-a ajuns din nou la o diferență importantă de scor.

Băieții din teren și iubitorii de rugby apropiați echipei au fost alături de colegii Cosmin și Mihai Daraban, care sâmbătă și-au condus tatăl pe ultimul drum.

RC Gura Humorului a încheiat sezonul 2026, în cele două competiții majore, Liga Națională și Cupa României, fără vreo victorie.

Au fost însă și momente bune de joc și câteva meciuri reușite, unul chiar foarte strâns. Se va încerca, în 2027, obținerea un progres major în joc, fapt care depinde însă decisiv și de partea financiară.

Humorenii și-au încheiat parcursul și în Cupa României la rugby și au terminat sezonul 2026

Humorenii și-au încheiat parcursul și în Cupa României la rugby și au terminat sezonul 2026

Humorenii și-au încheiat parcursul și în Cupa României la rugby și au terminat sezonul 2026