Humorenii joacă în Cupa României într-o grupă onorantă, cu Steaua și Dinamo

În anul său de debut în prima ligă de rugby a României, RC Gura Humorului va evolua și în ediția 2026 a Cupei României, formată doar din echipe de prim eșalon, fiind repartizată într-o grupă onorantă, cu Dinamo și cu Steaua București.

Humorenii debutează în noua competiție sâmbătă, 10 octombrie, în Ghencea, unde vor juca cu Steaua București.

Debutantă la nivel de prim eșalon, echipa humoreană are obiectivul de a face meciuri cât mai bune posibil cu Steaua și cu Dinamo.

Va urma sâmbătă, 17 octombrie, meciul cu Dinamo, care se va juca la Gura Humorului, pe stadionul Tineretului. Acesta va fi foarte probabil ultimul meci al sezonului pentru RC Gura Humorului, care a început anul 2026 tot cu un meci cu Dinamo București.

Managerul Ștefăniță Rusu a transmis că sunt mici probleme de lot, însă ”suntem încăpățânați să ducem sezonul onorant până la capăt, să ne prezentăm la toate meciurile la care ne-am înscris în competiție, să o onorăm și să jucăm cât de bine putem pentru nivelul nostru.

Există frustrare după acea înfrângere la limită de la Cluj-Napoca, dar trebuie să mergem înainte în acest proiect”.

Gura Humorului a fost foarte aproape de a câștiga în meciul pentru clasament din Liga Națională, pierzând nemeritat, pe final, cu U Cluj, scor 33-29.

Rusu a transmis mulțumiri pentru înțelegere celor două cluburi din Capitală, care au acceptat să își schimbe programul pentru ca echipa humoreană să încheie mai repede sezonul.

O parte din jucătorii de la RC Gura Humorului vor evolua mai departe în Divizia Națională (eșalonul II) în baza protocolului pe care RC Gura Humorului l-a încheiat la începutul anului cu CSM Bucovina Suceava, respectiv cu RC Bârlad.

În acest fel, jucătorii au șansa de a avea continuitate, de a juca cât mai mult posibil.