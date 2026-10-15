Humorenii încheie anul de debut în prima ligă cu un meci acasă, cu vicecampioana României, Dinamo

Rugby Club Gura Humorului va juca sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 11.00, pe stadionul Tineretului, cu Dinamo București, în ultimul meci al sezonului 2026, partida contând în cadrul Cupei României.

Jucătorii, staff-ul și toți cei care au fost alături de club, cei mai mulți ca voluntari, speră ca tribunele să fie cât mai animate, ca un cadou, ca o apreciere pentru băieții care și-au asumat să intre în teren în acest an și să joace în meciuri extrem de grele din punct de vedere fizic, cu adversari în general net superiori.

În etapa trecută a Cupei României, RC Gura Humorului a jucat în București, cu Steaua, pierzând cu 94-16.

Dinamo vine la Gura Humorului din postura de vicecampioană a României, după o finală pierdută în prelungiri, și cu obiectivul de a câștiga Cupa României și de a-și salva astfel măcar în parte sezonul.

Conducerea RC Gura Humorului va trage în curând și concluziile acestui prim sezon în prima ligă, însă perspectiva este clară, se va merge înainte pe drumul greu pe care s-a intrat, iar în 2027 se vor face eforturi pentru progres, de la partea de buget și până la partea cea mai importantă, dar care depinde de prima, calitatea jocului și rezultatele.