Rugby Club Gura Humorului joacă, sâmbătă, meciul de baraj pentru locurile 5-7 în Liga Națională de Rugby, cu Universitatea Cluj. Partida va avea loc la Cluj, echipa clasată cu un loc în fața alor noștri, după sezonul regulat.

După un sezon regulat în care nu au reușit să acumuleze vreun punct, humorenii au șansa de a arăta un progres și un joc bun acum, pe final de sezon.

Realist, mai mult nu s-a putut în acest an de debut în prima ligă a României. Nu a fost vorba de trac, ci de confruntarea cu echipe în mare parte profesioniste, cu un regim de pregătire total diferit.

Clubul humorean face eforturi pentru a se prezenta cu cel mai bun lot posibil la acest meci de la Cluj, care va avea loc sâmbătă, de la ora 11.00.

Humorenii, în fața celui mai important meci din anul de debut în prima ligă de rugby a României

Mesajul de bază este că, în ciuda anului greu, a înfrângerilor, drumul în liga profesionistă abia a început.

”Privind în urmă, putem spune că acest prim sezon la acest nivel a însemnat mult pentru noi. A fost un an în care am învățat, am crescut și am descoperit ce înseamnă să lupți etapă de etapă împotriva unor adversari puternici. Au fost momente frumoase, au fost și momente dificile, dar fiecare dintre ele ne-a ajutat să devenim mai buni.

Pentru unii, poate e doar un sezon. Pentru noi, este începutul unui drum. Un drum construit cu muncă, sacrificii, susținerea comunității și dragostea pentru rugby”, a transmis RC Gura Humorului.

Humorenii, în fața celui mai important meci din anul de debut în prima ligă de rugby a României