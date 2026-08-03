Humorenii au înscris 22 de puncte Stelei, în Ghencea, și, în ciuda înfrângerii, au perspectivele unor evoluții mai bune în retur

Rugby Club Gura Humorului a jucat sâmbătă, în Ghencea, un meci restant, cu Steaua București, în Liga Națională a României. Chiar dacă nu s-a pus problema câștigătoarei, humorenii au avut momente bune de joc în fața multiplei campioane a României.

Au condus chiar cu 7-5, în primele zece minute, după un eseu al lui Sonatane Kaufusi, însă treptat gazdele au pus puncte importante pe tabelă.

Humorenii au mai înscris doar din lovituri de picior ale lui Mihai Daraban, scor final Steaua – RC Gura Humorului, 74-22.

Managerul Ștefăniță Rusu a declarat că, din anumite puncte de vedere, jucătorii au avut momente bune, dătătoare de speranțe, deși lotul a fost unul subțire, format din doar 21 de jucători.

El a punctat la capitolul aspecte pozitive numărul relativ mare de puncte înscrise Stelei, la ea acasă, și a mulțumit pentru colaborare cluburilor de divizia secundă, RC Bârlad și CSM Bucovina Suceava, de la care în acest meci au jucat pentru RC Gura Humorului Alexandru Țiglă, Costel Vasilache și Călin Clim.

RC Gura Humorului se va pregăti în această săptămână pentru returul cu Steaua, care se va juca sâmbătă, 8 august, de la ora 11.00, acasă, pe stadionul Tineretului:

”Așteptăm cât mai mulți spectatori alături de noi, pentru a încerca să facem un meci mult mai strâns cu Steaua. Facem eforturi și pentru a anunța câteva surprize în lot, chiar în zilele care urmează”, a transmis Ștefăniță Rusu.

Clubul transmite mulțumiri pentru sprijinul acordat în mod voluntar, în pregătirea jucătorilor, antrenorului Level 3, Alexis Neisen.