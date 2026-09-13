Humorenii au încheiat sezonul regulat cu un meci infernal la campioana din Baia Mare

Rugby Club Gura Humorului a jucat ultimul meci din sezonul regulat al primei ligi de rugby a României, sâmbătă, la Baia Mare, pe terenul campioanei naționale a României.

Meciul s-a jucat la o oră atipică, 16.00, pentru că, din rațiuni financiare, oaspeții au făcut deplasarea în ziua meciului.

Gazdele de la Știința Baia Mare s-au impus fără emoții, cu 92-11, diferența de scor fiind mare, dar surprinzătoare doar pentru cei care nu cunosc nivelul de pregătire și de lot dintre cele două echipe.

Cu acest meci, RC Gura Humorului a încheiat sezonul regulat fără a reuși să acumuleze vreun punct.

Managerul Ștefăniță Rusu a declarat pentru Monitorul de Suceava: ”A fost un sezon agitat, debutul nostru în prima ligă, sezon pe care mă bucur că am fost în stare să îl încheiem cu toate meciurile în teren. Mulțumiri sportivilor, voluntarilor de lângă echipă, am fost puși în situații limită și cred că este o realizare și că am reușit să onorăm toate meciurile. Băieții și-au dorit, nu au lăsat brațele jos, dar atât s-a putut”.

Pentru RC Gura Humorului au înscris, la Baia Mare, Mihai Daraban, din două lovituri de pedeapsă, și Kaufusi Sonatani, un eseu.

Ștefăniță Rusu a ținut să mulțumească tuturor celor care au fost alături de echipă și au înțeles că deocamdată lupta cu echipele 100% profesioniste este inegală și a subliniat că sâmbăta viitoare are loc cel mai important meci al sezonului, cel de clasament.

Humorenii vor juca la Cluj, în meciul care va stabili echipa care va merge mai departe pentru a se bate la locul V.

Este un meci care poate salva întreg sezonul, și în care humorenii vor să dea tot ce au mai bun.

RC Gura Humorului a ținut să transmită la final de sezon mulțumiri tuturor sponsorilor și Consiliului Județean Suceava.