Rugby Club Gura Humorului a jucat, sâmbătă, cel mai important meci din primul său an în Liga Națională, partida de clasament, pentru locurile 5-7, cu Universitatea Cluj.

Humorenii au reușit să ajungă la un maxim de formă și de tonus în acest meci, făcând de departe cel mai bun meci al sezonului.

La capătul unui meci de infarct, cu numeroase răsturnări de scor, gazdele de la U Cluj s-au impus cu 33-29 (19-24 la pauză).

Echipa noastră a condus pe tabelă în jur de 60 din cele 80 de minute de joc, astfel că înfrângerea este frustrantă.

Ratarea a două lovituri de pedeapsă și a unei transformări s-a dovedit a fi decisivă pe final, când și două puncte în plus ar fi contat enorm.

Trecând peste dezamăgire, managerul Ștefăniță Rusu și-a felicitat elevii pentru acest meci în care Humorul a arătat că poate câștiga un meci în prima ligă a României, chiar dacă acest moment deocamdată se amână.

Humorenii au încheiat Liga Națională cu, de departe, cel mai bun meci

Printre sportivii care au făcut eforturi mari pentru a juca în meciul cu U Cluj trebuie să îl amintim pe Sebastian Rusu, care a venit special din Irlanda pentru acest joc. Sebi este beneficiar al unei burse în Irlanda, prin intermediul Universității din Suceava.

Ștefăniță Rusu a ținut să sublinieze că dacă nu ar fi fost bugetul alocat de Consiliul Județean Suceava, echipa nu ar fi putut termina acest campionat, și nici participa în Cupa României, care urmează în octombrie.

Din păcate, sponsorii din mediul privat nu au ajutat echipa atât cât au fost date garanții la început de sezon, a spus Rusu.

Din cauza motivației financiare slabe, unii jucători au plecat de la echipă, la muncă în străinătate, de exemplu.

Ținerea jucătorilor aproape de club și de antrenamente va fi marea provocare a următoarelor luni de zile pentru staff, mai ales în perioada fără meciuri oficiale.

Managerul RC Gura Humorului a mai punctat că sunt echipe în Liga a II-a de rugby care au avut și au condiții mai bune din punct de vedere financiar decât Rugby Club Gura Humorului.