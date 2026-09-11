Hramul Parohiei „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” – Stejari din Suceava a fost încununat cu Liturghie arhierească

În ziua în care Biserica îi cinstește pe Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana, chipuri ale rugăciunii stăruitoare, ale nădejdii și ale binecuvântării familiei, credincioșii parohiei din cartierul Stejari al municipiului Suceava au trăit, în acest an, o sărbătoare cu o însemnătate aparte, sporită de prezența cinstitelor moaște ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.

După ce, în ultimele zile, credincioși din Suceava și din împrejurimi au venit în număr mare la Parohia „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” – Stejari din Suceava pentru a se închina unui fragment din cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, adus pentru prima dată în pelerinaj în Bucovina după canonizarea sa, miercuri, 9 septembrie 2026, bucuria celor patru zile de rugăciune a fost încununată de sărbătorirea hramului parohiei aflate sub ocrotirea părinților Maicii Domnului. În ziua pomenirii Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și cu purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, racla cu sfântul odor a fost adusă de la Mănăstirea Pasărea și rămâne spre închinare în paraclisul Parohiei Stejari până în seara zilei de miercuri, 9 septembrie, la ora 22:00.

La o zi după praznicul Nașterii Maicii Domnului, când Biserica îi cinstește pe Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana, însemnați pe cea de-a noua filă a lui Răpciune, în mijlocul credincioșilor Parohiei Stejari s-a aflat, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei.

După întâmpinarea cu pâine și sare, potrivit tradiției, ierarhul s-a închinat în Paraclisul „Sfântul Mina” al parohiei și a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de numeroși preoți și diaconi, pe un podium special amenajat în imediata apropiere a sfântului locaș. Din soborul slujitor au făcut parte pr. Ionel Doru Budeanu, protoiereu al Protopopiatului Suceava I, pr. Ștefan Mihalcea, consilier eparhial al Sectorului Media și Comunicare, pr. Andrei Mocanu, consilier al Sectorului Social-Filantropic și paroh al Bisericii „Sfinții Ioachim și Ana” – Stejari, precum și ostenitori ai Centrului Eparhial Suceava, între care și directori ai centrelor sociale din cuprinsul eparhiei.

La ceas de sărbătoare, răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Basileus” al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași, dirijat de arhid. prof. Mihai Ursache.

Între cei care au participat la eveniment, alături de numeroșii credincioși, s-au numărat Răzvan-Mihai Clipici, consilier patriarhal în cadrul Administrației Patriarhale, Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare, monahii din obștea Mănăstirii Pasărea, în frunte cu stavrofora Mihaela Costache, stareța așezământului monahal, maicile starețe de la mănăstirile Voroneț și Teodoreni, precum și Vasile și Larisa Blănari, ctitori principali ai bisericii.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Siluan a subliniat faptul că parohia se bucură de o „îndoită sărbătoare”, prin cinstirea ocrotitorilor săi, Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana, și prin prezența cinstitelor moaște ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea. Aducând în atenție viața părinților Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ierarhul a evidențiat puterea rugăciunii stăruitoare și nădejdea neclintită în lucrarea lui Dumnezeu. Sfinții Ioachim și Ana, care, după rugăciuni îndelungate, au primit, prin nașterea la vârstă înaintată, cel mai de preț dar, pe Fecioara Maria, sunt mărturie că „la Dumnezeu nimic nu este cu neputință”, iar rugăciunea poate aduce omului izbăvire din greutățile, provocările și ispitele vieții.

Totodată, Preasfinția Sa a evocat chipul duhovnicesc al Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, amintind chemarea pe care aceasta a simțit-o încă din tinerețe către viața monahală, căutările și întâlnirile sale cu mari duhovnici, între care părintele Arsenie Papacioc, Sfântul Cuvios Paisie Olaru și Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria, precum și experiențele duhovnicești și încercările care i-au întărit hotărârea de a-și închina întreaga existență lui Dumnezeu. Pustnică, nevoitoare și râvnitoare în rugăciune, Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea s-a retras vreme de peste 16 ani în Munții Rarău-Giumalău.

Semnul prețuirii și al recunoștinței pentru meritele deosebite în promovarea și susținerea valorilor creștin-ortodoxe românești s-a oglindit în acordarea, din partea chiriarhului locului, a unor distincții eparhiale. Ordinul „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, oferit pentru „remarcabila activitate dedicată Bisericii și comunității”, a fost înmânat lui Răzvan-Mihai Clipici, consilier patriarhal în cadrul Administrației Patriarhale, precum și stavroforei Mihaela Costache, stareța Mănăstirii Pasărea. Arhid. Mihai Ursache, dirijor al Corului „Basileus” și cadru didactic la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași, a fost distins cu Ordinul eparhial „Eustatie Protopsaltul” pentru clerici. Distincții eparhiale au fost oferite și familiilor care au sprijinit lucrarea Bisericii și au contribuit la împodobirea paraclisului sfântului locaș.

În continuare, părintele paroh Andrei Mocanu a adus mulțumire lui Dumnezeu pentru bucuria trăită în aceste zile de sărbătoare. Gândul de recunoștință s-a îndreptat către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru binecuvântarea aducerii sfintelor moaște la Suceava, către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, pentru faptul că a inițiat, a binecuvântat și a susținut întreaga lucrare, către Preasfințitul Părinte Siluan, pentru răspunsul dat invitației de a sluji la hram, precum și către toți cei care s-au făcut împreună-lucrători la buna desfășurare a sărbătorii.

A urmat evidențierea celor care, prin jertfelnicie și implicare, s-au făcut sprijinitori ai bisericii care se înalță în această parte a municipiului Suceava. Mai multor binefăcători și susținători ai parohiei le-au fost oferite diplome de vrednicie de ctitor, precum și machete ale viitoarei biserici, în semn de recunoștință pentru sprijinul acordat la zidirea sfântului locaș și pentru contribuția adusă la închegarea tinerei comunități. În semn de mulțumire pentru binecuvântarea arhierească, părintele paroh i-a oferit ierarhului o icoană a Maicii Domnului.

Scurt istoric

Înființată în luna martie a anului 2025, Parohia „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” – Stejari, Protopopiatul Suceava I, s-a împodobit în numai câteva luni cu un paraclis așezat sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Mina, ridicat prin osteneala părintelui Andrei Mocanu și prin jertfelnicia oamenilor cu suflet mare.

La 9 septembrie 2025, în ziua celui dintâi hram al parohiei, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a săvârșit slujba de sfințire a noului locaș de rugăciune, ridicat în numai câteva luni. La finalul slujbei a avut loc și instalarea părintelui Andrei Mocanu ca prim paroh al comunității.

Potrivit hrisovului de sfințire, paraclisul a fost ridicat pe terenul oferit de familia Vasile, Larisa, Ana și Andreea Blănari, iar alegerea Sfântului Mare Mucenic Mina ca ocrotitor al locașului s-a făcut ca urmare a evlaviei și implicării domnului Vlad Plăcintă, împreună cu alți binefăcători și credincioși ai parohiei.

Irina Ursachi