Biserica „Sfinții Mari Mucenici Mercurie și Ecaterina” din Rădășeni, monument istoric și una dintre cele mai frumoase ctitorii de lemn din Moldova, își așteaptă credincioșii la sărbătoarea hramului. Ziua de 25 noiembrie reprezintă un moment deosebit pentru comunitate, care își cinstește ocrotitorii spirituali prin rugăciune și comuniune.

Manifestările vor începe marți, 24 noiembrie, de la ora 17:00, cu Slujba Privegherii, respectiv Vecernia unită cu Litia. Miercuri, programul va debuta la ora 7:30, cu Utrenia și Acatistul Sfinților Mucenici, urmate de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, săvârșită de un sobor de preoți și diaconi.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, slujbele vor reuni credincioși și invitați. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de Corala Protopopiatului Fălticeni și Corul de copii al parohiei. La finalul Sfintei Liturghii va avea loc un recital de cântări religioase, urmat de un parastas pentru ctitorii și binefăcătorii adormiți ai bisericii și de tradiționala agapă frățească.

„O sărbătoare a inimilor celor care au rămas aproape”

„Sunt momente în viața unei comunități când bucuria este prea mare pentru a fi trăită singuri. Un astfel de moment este hramul bisericii noastre, care este închinată Sfinților Mari Mucenici Mercurie și Ecaterina, pe care îi vom sărbători în ziua de miercuri, 25 noiembrie 2026”, transmit părintele paroh Constantin-Georgian Rotar și preotul Constantin Rotar, în invitația adresată credincioșilor.

Preoții subliniază că întreaga comunitate este chemată să cinstească această zi prin participarea la slujbele religioase și rugăciune către sfinții ocrotitori.

„Ne dorim ca această zi să fie nu doar o sărbătoare a bisericii, ci și o sărbătoare a inimilor celor care, prin credință, rugăciune și dragoste, au rămas aproape de această sfântă comunitate. Prezența dumneavoastră ne-ar onora și ne-ar aduce o sinceră bucurie”, se mai arată în mesajul preoților, care îi așteaptă pe toți cei ce doresc să fie împreună la acest ceas de sărbătoare.

O ctitorie voievodală ridicată între 1611 și 1622

Dincolo de rolul său spiritual, biserica din Rădășeni reprezintă un valoros monument de arhitectură religioasă. Este una dintre puținele biserici din țară care îl au ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Mercurie și păstrează spre închinare părticele din sfintele sale moaște, oferite de vrednicul de pomenire patriarh Teoctist. Lăcașul adăpostește și moaște ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, precum și o părticică din Sfânta Cruce.

Biserica a fost ctitorită de voievodul Ștefan Tomșa, între anii 1611 și 1622, pe locul unui altar mai vechi. A fost construită din bârne de brad, provenite din copacii tăiați chiar în acel loc. De dimensiuni reduse și fără turlă, edificiul păstrează arhitectura specifică bisericilor moldovenești din lemn. Are soclu de piatră, pereți din bârne căptușite, pardoseală din lespezi de piatră și acoperiș din draniță. Pridvorul de pe latura sudică a fost adăugat ulterior, între anii 1877 și 1909.

Aproape 20 de ani de restaurare și o nouă sfințire în 2012

Un moment important pentru salvarea monumentului l-a reprezentat anul 1990, când preotul Constantin Rotar a fost numit paroh al comunității și a preluat responsabilitatea unui amplu proiect de restaurare. Lucrările s-au desfășurat timp de aproape două decenii, urmărind redarea frumuseții și strălucirii ctitoriei voievodale.

Eforturile au fost încununate la 7 octombrie 2012, când biserica a fost resfințită de arhiepiscopul locului de atunci, ÎPS Pimen.

Valoarea monumentului este apreciată și de PS Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, originar din Rădășeni, care consideră acest lăcaș „una dintre cele mai frumoase și cele mai bine restaurate dintre bisericile din lemn ale Moldovei și chiar ale țării”.

Renumele bisericii și al hramului său a depășit de multă vreme hotarele satului. De-a lungul timpului, despre această sărbătoare și despre Rădășeni au scris personalități ale literaturii române, precum Nicolae Beldiceanu, Ion Creangă, Vasile Lovinescu, Ion Dragoslav și Mihail Sadoveanu.

La peste patru secole de la ridicarea sa, biserica rămâne un reper al credinței, istoriei și identității locale. Hramul din 25 noiembrie este atât o sărbătoare religioasă, cât și un prilej de reafirmare a legăturii dintre generații și de prețuire a moștenirii spirituale și culturale a comunității.