Hoți de lemne fugari de polițiști, reuniți în arest după câteva zile de anchetă

Polițiștii de la Fălticeni și de la Vadu Moldovei au continuat cercetările privind un furt de material lemnos din data de 28 septembrie, reușind să stabilească identitatea celor implicați și luând măsura reținerii în arest față de trei dintre ei.

Cei trei ajunși în arest au fost puși sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de furt calificat iar unul dintre ei și pentru conducere fără permis, conducând autoutilitara cu care s-a sustras lemne, deși nu are permis de conducere.

Cazul nu a fost unul tocmai simplu pentru polițiști, autorii angajându-se într-o urmărire în noapte și fugind în direcții diferite.

Pe 28 septembrie, pe timp de noapte, pe la ora 23:30, Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată prin 112 că sunt persoane sunt la furat de lemne și au spart bariera.

Două echipaje s-au deplasat în pădurea din comuna Boroaia, unde a fost identificată o autoutilitară marca Mercedes Benz care era încărcată cu material lemnos.

Șoferul a demarat pe un drum forestier și a fost urmărit aproximativ 5 kilometri. Din mașină au fugit pe rând patru suspecți, ultimul evident șoferul. A fost prins în acea noapte doar un tânăr în vârstă de 21 de ani, cu domiciliul în Râșca.

În autoutilitară se afla lemn de lucru rotund din specia fag, în cantitatea de aproximativ 2,3 mc, sustras din proprietatea Ocolului Râșca, raza Cantonului ”Țiganca” din partea comunei Boroaia

Autori sunt din satul Dumbrăvița, comuna Râșca, satul Râșca, satul Boroaia, respectiv satul Săcuța, comuna Boroaia.

Prin ordonanța de vineri, 2 octombrie, au fost reținuți în arest pentru 24 de ore trei dintre cei implicați, ancheta continuând sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.