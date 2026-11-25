Polițiștii de la Fălticeni au continuat cu succes cercetările în cazul unei reclamații depuse în data de 18 noiembrie, când o femeie în vârstă de 67 de ani a reclamat că i s-a furat portofelul în care se aflau 1.000 de lei, actul de identitate și cardul bancar.

Autorul prins de polițiști este un recidivist cu state vechi, care acționează clasic, furând din buzunare, un mod de operare care în ultima perioadă a fost înlocuit în mare parte de autorii care acționează de la distanță, folosindu-se de instrumente online.

Revenind la furtul de la Fălticeni, femeia în vârstă de 67 de ani a relatat că după ce a mers la un bancomat, de unde a retras 1.000 de lei, s-a deplasat apoi la un magazin unde a făcut cumpărături, după care s-a așezat pe o bancă pentru a se odihni.

Victima a fost probabil urmărită, iar în timp ce se afla pe bancă, din spatele ei a venit un bărbat care s-a apropiat suspect de urechea ei și a întrebat-o dacă o casă de amanet din spatele lor este deschisă.

A fost doar un pretext al autorului de a se apropia de femeie. Necunoscutul a plecat, iar femeia a descoperit că a fost prădată abia când a mers la un alt magazin, pentru a-și achita ratele la un telefon.

Victima a constatat că din geantă îi lipsește portofelul în care avea suma de 1.000 lei, actul de identitate și cardul bancar. Pensionara nu a avut prea multe detalii de oferit polițiștilor despre autor, mai ales că furtul a avut loc în jurul orei 17.30, deja pe întuneric.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Fălticeni au stabilit însă că autorul furtului este Cristian Cornea, în vârstă de 64 de ani, din municipiul Fălticeni, persoană cu antecedente penale, recidivist pe același gen de infracțiuni.

Marți, 24 noiembrie, bărbatul în vârstă de 64 de ani a fost identificat și ridicat pentru audieri.

Acesta le-a declarat polițiștilor că la aproximativ o oră și jumătate după comiterea furtului s-a deplasat la o sală de jocuri de noroc de pe raza municipiului Fălticeni, unde a jucat și a pierdut întreaga sumă de bani.

Pus sub acuzare, inculpatul a fost reținut în arest încă de marți, iar miercuri a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Fălticeni, cu propunere de luare a măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile.

Judecătorii au admis solicitarea și au emis mandatul de arestare pentru 30 de zile.