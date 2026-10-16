Harșovschi îi cere lui Rîmbu restituirea banilor de la parcări, la câteva ore după anunțarea parteneriatului PNL cu primarul

Scena politică locală din Suceava se aprinde din nou, după ce consilierul local PNL Lucian Harșovschi a transmis, vineri dimineață, un comunicat de presă în care îl acuză pe primarul Vasile Rîmbu de „jocuri de culise” și de nerespectarea regulilor democratice, asta la doar câteva ore după ce președintele Organizației Municipale Suceava a PNL, Ioan Balan, a anunțat un parteneriat al partidului cu edilul.

Miza o reprezintă un proiect de hotărâre de consiliu local inițiat de Harșovschi, prin care se solicită returnarea sumelor încasate pentru locurile de parcare rezervate și acordarea unor măsuri compensatorii pentru suceveni. Lucian Harșovschi, alături de alți 7 consilieri, a solicitat convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Suceava pentru luni, 19 octombrie a.c.. Pe ordinea de zi se află proiectul ce vizează banii încasați din parcări.

„Vasile Rîmbu, dați banii sucevenilor înapoi!”

În comunicatul cu titlul „Vasile Rîmbu, dați banii sucevenilor înapoi!”, Harșovschi afirmă că „luni, 19 octombrie, la ora 8:30, vom vedea dacă interesele sucevenilor sunt mai importante decât jocurile politice! La solicitarea a 8 consilieri locali, în condițiile în care Vasile Rîmbu pare să nu accepte regulile democratice, a fost convocată o ședință extraordinară a Consiliului Local Suceava”.

Proiectul depus de consilierul liberal prevede măsuri pentru remedierea unei situații considerate de acesta inechitabile. În esență, se cere înapoierea banilor plătiți de cetățeni pentru parcările rezidențiale, plus o bonificație. „Este un proiect corect, prin care doresc să îndrept o nedreptate! Sucevenii trebuie să își primească banii înapoi și să beneficieze, timp de încă un an, gratuit, de locul de parcare pentru care au plătit, nu ca acum, când acesta poate fi ocupat de oricine!”, a scris Harșovschi în comunicat.

Consilierul PNL susține că în spatele ușilor închise se fac deja presiuni asupra aleșilor locali pentru a bloca inițiativa. „Se anunță un weekend plin. Deja a început convocarea consilierilor «la bucată». Luni vom vedea cine rămâne «în picioare» și cât de mult contează sucevenii în fața jocurilor de culise ale lui Vasile Rîmbu & Co. Dincolo de partide și de interese politice, este vorba despre respectul față de suceveni, despre drepturile lor democratice și despre banii lor!”, a afirmat Lucian Harșovschi.

Proiectul de hotărâre arată mecanismul prin care inițiatorul dorește să facă dreptate cetățenilor. Este vorba despre aprobarea restituirii sumelor achitate pentru locurile de parcare rezervate în baza HCL 39/2025, pentru intervalul orar 16:00-08:00, persoanelor care solicită acest lucru. Restituirea se va face în baza unei cereri scrise, însoțită de copia chitanței și a actului de identitate. Banii ar urma să fie virați în cont sau ridicați de la casierie până cel târziu pe data de 10 a lunii următoare depunerii solicitării.

Totodată, proiectul HCL prevede acordarea unei perioade de 12 luni de gratuitate pentru locul de parcare rezervat pentru care s-a plătit abonament, ca măsură reparatorie. În referatul de aprobare, Harșovschi explică faptul că taxarea intervalului 16:00-08:00 nu a avut o bază legală expresă în regulament, iar utilizarea locurilor în afara orelor standard nu poate constitui temei pentru perceperea unei taxe, motiv pentru care sumele trebuie returnate printr-un mecanism clar și transparent.

„Nu fac răzmeriță în partid, nu dau foc la casă”

Contactat ulterior pentru clarificări, în contextul în care acest demers ar putea tensiona parteneriatul anunțat cu primarul Vasile Rîmbu, Lucian Harșovschi a dorit să nuanțeze lucrurile, precizând că acțiunea sa nu este un act de rebeliune politică, ci un demers administrativ mai vechi.

„Proiectul este depus de mai multă vreme, înainte de anunțarea parteneriatului cu primarul Vasile Rîmbu. N-am avut la partid o discuție pe tema acestui proiect, care este în interesul sucevenilor”, ne-a declarat consilierul liberal.

Acesta a subliniat că își va apăra dreptul de a iniția proiecte pe care le consideră utile pentru comunitate, afirmând „în cadrul discuției de la partid, de joi seara, am fost de acord că nu e bună colaborarea cu PSD. Nu fac răzmeriță în partid, nu dau foc la casă. Proiectul este inițiat de mai bine de 3 luni și nu e nimic împotriva partidului. Dreptul de inițiativă nu mi-l ia nimeni”.

În ședința de luni a deliberativului se va vedea care este componența nominală, implicit politică, a taberei primarului Rîmbu, în urma voturilor date pentru a bloca inițiativa și a celor favorabile restituirii banilor.