Consilierul local PNL Lucian Harșovschi a criticat joi modul în care sunt luate deciziile în organizația județeană, în urma unei ședințe politice desfășurate la Ipotești, la care a participat și președintele PNL, Ilie Bolojan.

Harșovschi a declarat că organizația PNL Suceava și-a pierdut cadența din cauza inactivității și a lipsei de comunicare, situație care ar fi generat tabere interne și ar fi avantajat adversarii politici de la PSD. Membru al partidului de 26 de ani, consilierul local a susținut că membrii liberali sunt ultimii care află deciziile și nu mai știu în spatele cui trebuie să se alinieze.

Principala nemulțumire a vizat modul în care a fost gestionată desemnarea candidatului pentru Primăria Suceava. Potrivit lui Harșovschi, deși în cadrul ședinței de la Ipotești s-a discutat despre realizarea unor sondaje de opinie, imediat a fost prezentat în prezidiu, drept candidat al PNL, actualul primar suspendat din PSD, Vasile Rîmbu. În acest context, liberalul a conchis că „democrația a fost îngropată” și a avertizat asupra riscului de a sacrifica un întreg partid pentru un singur om.

Totodată, Lucian Harșovschi a afirmat că i-a transmis direct lui Ilie Bolojan că informațiile ajunse la București despre presupusa sa lipsă de loialitate față de partid sunt false. El a cerut introducerea „regulii bunului simț” în statutul PNL, interzicerea jignirilor între colegi și respectarea democrației interne în organizația municipală.

Conform relatării sale, președintele PNL, Ilie Bolojan, i-a promis că vor purta o discuție mai amplă la următoarea sa vizită la Suceava. Harșovschi a încheiat dând asigurări că nu va renunța la lupta politică din interiorul partidului.