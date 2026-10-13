Harșovschi critică lipsa unei hotărâri de consiliu local privind înlocuirea primarului Vasile Rîmbu

Consilierul local PNL Lucian Harșovschi, fost viceprimar al municipiului Suceava, susține că municipalitatea nu respectă prevederile din Codul Administrativ privind desemnarea de drept a unui înlocuitor pentru primarul Vasile Rîmbu. Într-un comunicat transmis sub titlul „Nici măcar Codul administrativ nu sunt în stare să îl respecte!”, Harșovschi afirmă că actele semnate în primărie în perioadele în care primarul s-a aflat în concediu ar fi potențial vulnerabile din punct de vedere juridic.

Conform argumentelor aduse de Lucian Harșovschi în comunicat, legislația în vigoare stipulează procedura în cazul localităților care beneficiază de doi viceprimari, în sensul că, în astfel de situații, consiliul local are obligația de a desemna, printr-o hotărâre formală, care dintre cei doi viceprimari preia de drept toate prerogativele și îl înlocuiește pe primar în absența acestuia.

Fostul viceprimar afirmă că, la nivelul municipiului Suceava, o astfel de hotărâre nu a fost adoptată de legislativul local. Cu toate acestea, în intervalul 5–10 octombrie, perioadă în care primarul Vasile Rîmbu s-a aflat în concediu, atribuțiile executive au fost exercitate de viceprimarul Dan Cușnir, care a semnat documente administrative în numele instituției.

Lucian Harșovschi susține că absența unui temei juridic aprobat în consiliul local pune sub semnul întrebării valabilitatea tuturor deciziilor și actelor administrative semnate în acest mod. Acesta subliniază că persoanele care se consideră vătămate prin astfel de decizii ar putea contesta cu ușurință documentele în instanță, creând blocaje sau prejudicii de interes public.

„Lipsa unei desemnări legale ridică întrebări privind valabilitatea actelor semnate, care ar putea fi contestate în instanță de persoanele vătămate. O situație care putea fi evitată printr-o simplă hotărâre de Consiliu Local!”, menționează consilierul local în comunicatul transmis.

Deoarece solicitările sale publice anterioare pe această temă nu au primit un răspuns favorabil din partea primarului Vasile Rîmbu, Lucian Harșovschi a anunțat că a luat inițiativa de a redacta și depune un proiect de hotărâre de consiliu local pentru intrarea în legalitate și desemnarea viceprimarului înlocuitor.

Consilierul solicită verificarea tuturor actelor administrative emise în perioadele de absență ale primarului și remedierea de urgență a eventualelor nereguli procedurale, pentru a asigura transparența și respectarea normelor legislative în Primăria Suceava.