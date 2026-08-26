Haplea și Lore

Ce mi-a fost dat ochilor să văd, iar dumneavoastră nu vă doresc? Pe pseudoziaristul Horia Ivanovici hăpăind ca un porc o merdenea în emisiunea sa de la un post de televiziune care îmi scapă (nu fac pe niznaiul, chiar nu știu și e bine așa, secvența respectivă m-a lovit pe rețelele de socializare). Vorbea cu gura plină și plescăia, de aveai impresia că râgâitul e iminent. Episodul a avut loc în contextul ”războiului” stupid între patiseri, declanșat de un antreprenor arogant. Probabil cunoașteți isteria ulterioară, ajunsese Loredana, practic în fundul gol, să împartă merdenele pe la o cântare de vară…

Revenind la ale noastre, după gluma despre FCSB, că până și ea are șanse la titlu într-un campionat atât de slab, ne-a lovit realitatea. Adică singura echipă neînvinsă a comis-o în deplasarea de la Cluj, cu CFR. Ce să înțelegem din faptul că o echipă destrămată, în insolvență, înfrântă la scor de neprezentare în etapa trecută de o nou promovată, o bate pe FCSB? Păi în primul rând că FCSB e într-adevăr slabă. Apoi că, așa slabă cum e, tot e pe podium, deci și Liga 1 e pe măsură. Bun, niciun secret. Dar nu mai poți să faci o glumă, că iată, realitatea o bate. Rămânem în zona semiamuzantă, după înfrângerea de la Corvinul, Șumudică spusese că el abia din octombrie își asumă rezultatele, pe cale de consecință victoria cu FCSB nu este meritul lui. Dar al cui o fi? Al băieților? Al lui… Becali!? Apropo de clovnul fotbalului românesc, vă mai amintiți cum număra banii pe care nu-i avea la transferul lui Man la Parma? Erau acolo clauze de jocuri, de goluri, de participări europene, iar Becali le considera bifate, îi ieșea că Man e cel mai scump transfer din România în afară. Bineînțeles că nu s-a materializat nicio clauză de performanță, ba chiar Parma a retrogradat în primul an! Ei bine, așa și acum, se pare că îl împrumută pe Bârligea la Frosinone, cu obligația transferului definitiv dacă Frosinone rămâne în Serie A. Iar acum Becali se laudă peste tot că l-a dat pe Bârligea cu 5 milioane! În fine, contează că derby-ul pentru locul 1, de peste două etape, dintre Dinamo și FCSB, nu se va mai juca în provincie, ci pe ”Arcul de Triumf”. Atât s-a putut.