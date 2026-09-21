Handbaliștii de la CSU II Suceava au început perfect noul sezon al Diviziei A

Într-un meci din cadrul etapei a II-a a Diviziei A de handbal masculin, formația CSU II Suceava a învins la limită, cu scorul de 33-32, pe teren propriu, echipa CSM Făgăraș. A fost al doilea succes stagional pentru echipa antrenată de Vasile Boca, din tot atâtea partide disputate.

CSU Suceava a utilizat în confruntarea cu CSM Făgăraș următorii jucători: Răzvan Rîpă (9 intervenții), Daniil Novicov (3) – Cătălin Rusu (7 goluri), Nicolas Zapodianu (5), Eduard Iordachi (5), Andrei Marcu (4), Teodor Șut (3), Ianis Chiruț (3), Maxin Negrei (2), Răzvan Doboșeru (2), Luca Cazac (1), Sebastian Mihoc (1), Raul Iavni, Bogdan Doboșeru.

În runda a III-a, CSU II Suceava va juca în deplasare cu CSM Odorheiu Secuiesc, luni, 28 septembrie, de la ora 18:00.