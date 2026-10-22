Halucinantă declarație

Când vine vorba despre oficialii din sportul românesc și despre declarațiile lor, adesea neverosimile și frecvent împănate cu calamități de limbă română, de regulă ne referim la fotbal. E drept că mai are câte un puseu și canotajul, datorită doamnei Lipă, o vreme ne distram și cu spusele oficialilor din handbal, din sporturile de iarnă (existente la noi doar pe hârtie, nu și pe zăpadă sau gheață) etc., dar vă jur că atâta nerușinare ca la cel ce conduce gimnastica românească de o vreme, numitul Ioan Suciu, preș. al Federației Române de Gimnastică, nu numai că n-am întâlnit, dar nu mi-aș fi închipuit vreodată că poate exista!

Dacă nu ați aflat încă, atunci vă ajut eu: la Campionatele Mondiale de Gimnastică, desfășurate în aceste zile la Rotterdam, echipa feminină a României (am adunat 6 gimnaste, de o echipă, ceea ce pare deja o performanță, fiindcă la masculin ne-am dus cu… un singur gimnast!) s-a clasat pe locul… 19! Da, ați citit corect: locul 19, pentru echipa care altădată câștiga totul: de la concursul pe echipe și cel de individual compus, până la finalele pe aparate. Ei bine, la individual, cel mai bun loc ocupat acum de o sportivă (poate nu ăsta e cuvântul corect!?) a fost 52! L-a ocupat Alexia Blanaru. Oricum, mult superioară băiatului, amărâtul clasându-se pe 80! Nicio finală, măcar pe aparate, n-a prins vreuna din cele 6, cu Sabrina Voinea în frunte, aia bătută de mă-sa! La tot acest dezastru, nesimțitul de preș.

Ioan Suciu, în loc să fi demisionat încă de la Rotterdam și să fi venit pe jos, nu în avionul cu tot lotul ăsta de panarame (gonite acasă în timp ce competiția continua!), a declarat că „Avem o echipă tânără, unită, cu potențial, iar responsabilitatea Federației este să-i asigure continuitate și condiții de pregătire”!!! În traducere: nesimțitul și ceilalți nesimțiți din jurul lui, porecliți antrenori, în loc să-și fi căutat deja de lucru în agricultură, n-au de gând nicicum să se care și visează la „continuitate”! Totuși, cine-i ține și menține pe acești nesimțiți ordinari?