Hala de lactate și brânzeturi a Pieței Mari a fost redeschisă, după un nou control al DSVSA

Piața Mare, din centrul municipiului Suceava, este din nou complet funcțională, după redeschiderea halei de lactate și brânzeturi, în cursul zilei de luni. Măsura vine ca urmare a unui nou control al Direcției Sanitar Veterinare pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), care săptămâna trecută a dispus închiderea sectorului respectiv, după un control în care au fost găsite mai multe probleme.

La noul control, de luni, inspectorii sanitar-veterinari au constatat că problemele urgente pe linie de igienă au fost rezolvate, s-au făcut dezinsecții și igienizare completă a spațiilor, iar toate vitrinele frigorifice sunt funcționale.

Directorul DSVSA, Mihai Voloșeniuc, a precizat că mai sunt de pus în practică și alte măsuri, mai complexe, pentru care Administrația Piețelor are la dispoziție un termen 60 de zile.

În același timp, Administrația Piețelor a achitat imediat sancțiunile contravenționale aplicate, plătind jumătate din minimul prevăzut de legislație pentru abaterile constatate.

De asemenea, în hala mare a Pieței Centrale, care nu a fost închisă, au fost luate mai multe măsuri de igienizare și îmbunătățire a condițiilor pentru comercianți și clienți deopotrivă.

Echipa de control sanitar-veterinară a constatat la fața locului igienizarea și dezinsecția spațiilor și a vitrinelor frigorifice, întocmirea procedurilor operaționale pentru igienizare și dezinsecție în hala de produse lactate și în clădirea Pieței Centrale, cu urmărirea frecvenței și a eficacității manoperelor de igienizare, dezinsecție și dezinfecție.

Echipa de control a mai constatat schimbarea plaselor împotriva insectelor, amplasarea de capcane pentru rozătoare, repararea plintei de la ieșirea din hala de brânzeturi.

DSVSA Suceava reamintește că este alături de agenții economici și dorește să îi sprijine cu privire la remedierea deficiențelor, dar și că trebuie să sancționeze abaterile grave, care pot pune în pericol sănătatea publică.