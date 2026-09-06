Haine de firmă de aproape 15.000 de euro, posibil contrafăcute, ridicate de la un tânăr de 33 de ani

Mai multe obiecte de îmbrăcăminte care purtau însemnele unor firme renumite au fost descoperite la un tânăr de 33 de ani, care are dublă cetățenie, română și ucraineană.

Acesta se afla într-un microbuz care mergea spre Ucraina, iar la controlul efectuat în Punctul de Trecere a Frontierei Siret în noaptea de sâmbătă spre duminică s-au descoperit mai multe astfel de jachete, bluze, pantaloni sau compleuri pentru care tânărul nu a putut prezenta documente de proveniență.

Bunurile evaluate la aproape 73.000 de lei (circa 15.000 de euro) au fost ridicate în vederea indisponibilizării.

În paralel, a fost deschis și un dosar penal care vizează infracțiunea de ”punere în circulaţie fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată pentru produse identice sau similare”.