Haine contrafăcute în valoare de 35.000 de lei, confiscate după un control nocturn printre bagaje, în Vama Siret

Polițiștii de frontieră suceveni au anunțat o captură importantă pe linie de articole vestimentare contrafăcute, în urma unui control nocturn efectuat în bagajele dintr-un microbuz.

În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 1.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret a ajuns un microbuz ucrainean în care se afla și un bărbat de 33 de ani, cu dublă cetățenie, româno-ucraineană.

În urma controlului efectuat, echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a descoperit în mijlocul de transport, în bagajele tânărului de 33 de ani, jachete, bluze, pantaloni, compleuri, căciuli, toate purtând însemnele unor mărci cunoscute, dar fără documente de proveniență.

Bunurile au fost estimate la o valoare de piață în sumă totală de 35.000 de lei, fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor, urmând a fi trimise spre expertizare.

Poliţiştii de frontieră suceveni efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată pentru produse identice sau similare”, așa cum se procedează în cazurile de acest gen.