„Guvernorul ţării în Pătrăuţ”

„Prinţul Konrad de Hohenlohe Schillingsfurst a fost la vânătoare în pădurea fondului religionar din Pătrăuţ pe Suceavă. Reîntorcându-se pe la oarele 4 p.m. prin comuna numită, mai mulţi poporeni, în frunte cu parochul, primarul şi secretarul comunal local, l’au întâmpinat înaintea portalului bisericei celei mici zidită de Ştefan Vodă, pe a cărei clopotniţă fâlfăiau un steag negru-galben şi doue ale ţării”.

„Deşteptarea”, Anul XI, nr. 70, Cernăuţi, Septemvre 1903.

„Excursiunea echipelor Serviciului social”

„Şcoala pregătitoare de echipieri a Serviciului social din Fundul Moldovei (fiind prin excelenţă aplicativă şi o parte din programul ei cuprinzând tocmai aplicarea pe teren şi verificarea celor tratate teoretic în şedinţele de curs), sub conducerea d-lui director Andronic, secundat de grupul de comandă, a făcut o frumoasă excursiune, în cele mai încântătoare locuri ale judeţului Câmpulung. Itinerariul excursiunii, pregătit din timp, a fost: comuna Ciocăneşti – Iacobeni – Vatra Dornei – Mestecăniş – Poiana Iţcani – Valea Putnei – Fundul Moldovei.

Pe acest itinerariu echipierii au admirat, străbătând cu piciorul, frumoasele privelişti ale obcinilor Bucovinei, din înălţimile cărora, într’un albastru fumuriu, se văd: Ouşorul, Suharzel, Tătarca, Pietrele Doamnei, Rarău şi Giumalău.

„Suceava”, Anul I, nr. 200, Septemvrie 1939.