Weekendul acesta, tradițiile bucovinene se întâlnesc cu poveștile copilăriei, creativitatea și dansul la Iulius Mall Suceava.

În perioada 9-11 octombrie, târgul „Produs în Bucovina” aduce mai aproape de tine gusturile autentice, meșteșugurile și multe momente artistice. Iar cei mai curioși membri ai familiei se vor bucura de un spectacol de teatru, pot participa la atelier de handmade și se vor distra alături de cei de la Bucovina Dance Studio.

Accesul la evenimente este gratuit.

De vineri până duminică, parcarea de la Iulius Mall Suceava devine loc de întâlnire pentru cei care vor să se delecteze cu gusturile și tradițiile Bucovinei. În perioada 9–11 octombrie, târgul de toamnă „Produs în Bucovina” îi aduce împreună pe producătorii locali, artiștii și meșterii populari.

Gusturi din Bucovina, povești, creativitate și dans – weekend plin de activități la Iulius Mall Suceava

Standurile se deschid vineri, de la ora 14.00, iar în weekend, vizitatorii sunt așteptați începând cu ora 10.00. De la preparate realizate după rețete tradiționale, miere și delicatese de sezon, până la obiecte lucrate manual, târgul le oferă vizitatorilor ocazia să redescopere îndeletnicirile bucovinene. Vizitatorii vor întâlni aici în jur de 25 de meșteri populari, care își vor expune creațiile și vor face demonstrații de măiestrie.

Lemnul cioplit, ceramica, textilele tradiționale, cojoacele și cămășile populare, măștile și ouăle încondeiate și împletiturile din sfoară și iută vor pune în valoare priceperea meșterilor.

Atmosfera va fi completată, pe parcursul celor trei zile, de muzică populară și dansuri tradiționale.

Cei mici se pot bucura de mai multe activități în acest weekend.

Sâmbătă, de la ora 16.00, zona Reserved se transformă într-o scenă de poveste, unde copiii pot urmări spectacolul de teatru „Cocoșelul neascultător”.

Gusturi din Bucovina, povești, creativitate și dans – weekend plin de activități la Iulius Mall Suceava

Între orele 17.00 și 20.00, în serii de câte o oră, copiii sunt invitați la atelierul de handmade, alături de ABUR Studio, în zona Reserved.

Cei mici vor putea lucra cu materiale din piele și își vor crea propriile obiecte pe care le pot lua acasă. Participarea este gratuită.

Duminică, 11 octombrie, energia se mută pe ringul de dans. De la ora 17.00, în zona Reserved, Bucovina Dance Studio îi invită pe copii și pe familiile lor la un eveniment cu multă energie, voie bună și momente de distracție. Tot ce trebuie să iei cu tine: energia și dorința de a dansa cât mai mult. Iar pentru cel mai implicat dansator, seara vine și cu o surpriză: un abonament gratuit, valabil o lună, la cursurile de dans. Câștigătorul va fi desemnat printr-un joculeț.

Te așteptăm la Iulius Mall Suceava să trăiești un weekend în care tradițiile, creativitatea și dansul se întâlnesc într-un singur loc!

Gusturi din Bucovina, povești, creativitate și dans – weekend plin de activități la Iulius Mall Suceava